“Volevo fare un disco di canzoni che potessero rimanere in testa all’ascoltatore”, racconta Don Diego. “Un album che esplorasse la musica Americana degli anni ’50, ’60 e ’70 senza barriere.”

Questo disco è Too Many Miles, il nuovo album di Don Diego Trio, pubblicato da Mule Train Records con distribuzione internazionale di Kudos Records e distribuzione italiana di Caribb Roots.

La strada di Diego Geraci comincia nel 1986 con la chitarra e prosegue nel 1994 con la fondazione degli Adels, formazione che diventerà uno dei riferimenti del rockabilly europeo. Nel 2014 nasce il Don Diego Trio, progetto nel quale confluiscono tutte le sue precedenti esperienze. Il trio ha costruito una reputazione internazionale suonando in Europa e negli Stati Uniti e collaborando con alcuni dei nomi più importanti della scena americana, tra cui Dale Watson, Deke Dickerson, Bill Kirchen, Ray Campi, Slim Jim Phantom, Mark Harman, Chris Casello e Marti Brom. Inoltre Don Diego è stato inoltre nominato tre volte agli Ameripolitan Awards di Austin nella categoria Best Rockabilly Band. Un curriculum di tutto rispetto insomma, per incidere un disco totalmente rockabilly senza compromessi e senza sbavature con altri generi.

Questo disco è stato registrato negli Stati Uniti, ad Austin e negli storici Sun Studios di Memphis. ed è stato prodotto dagli stessi membri del trio, ovvero Giulio Farinelli al basso pianoforte e cori e Mattia Bertolassi alla batteria, con Emir Treré al lapsteel. La post-produzione è stata effettuata agli Retro Recording Services in Milan, in soli due giorni, il 20 e 21 marzo 2026.

Il modo di registrare il disco ha cercato di riprodurre l’autenticità di una band on the road: hanno suonato dal vivo in studio, utilizzando strumentazione vintage e privilegiando l’interazione tra i musicisti rispetto alla ricerca della perfezione artificiale. Soprattutto la Telecaster di Don Diego con il suo twang, il Travis Picking, il suono secco e vibrante delle corde, prevale col suo suono caldo, diretto, fisico.

L’album vorrebbe far rivivere un’epoca e uno stile musicale attraverso una sensibilità contemporanea, con un viaggio che parte dal rockabilly degli anni ’50, attraversa il country e il truckin’ degli anni ’60, sfiora l’outlaw music degli anni ’70 e continua a muoversi liberamente tra honky tonk, western swing, blues e rock’n’roll. Too Many Miles vuole essere una cartolina dall’America e contemporaneamente il diario di viaggio di un musicista italiano che l’America musicale ha scelto di attraversarla davvero. Too Many Miles vuole riportare nelle intenzioni del trio i chilometri, i concerti, gli aeroporti, le autostrade, i motel, i palchi, gli incontri che puoi avere percorrendo le highways leggendarie americane. Persino nei titoli la title track, A Place to Hide, Shake Rattles & Boogie, D D Train, Kentucky Means Paradise, I’m just drinking, fanno risuonare il rumore dei saloon, dei motori, il senso dei deserti americano, e certamente lo fanno risuonare i riff di chitarra, il groove rockabilly, la roots music che Don Diego insegue disperatamente.

Too Many Miles è un disco che insegue il mito americano visto attraverso gli occhi, le mani e la sensibilità di un musicista italiano.

Ma proprio qui c’è un problema: non si discute la spontaneità della title track, introdotta come traccia 1 proprio per dare subito inizio al viaggio, non si discute la freschezza di A Place to Hide, o di I’m Still too Young, che insieme conducono subito l’ascoltatore a quel senso di viaggio e scoperta incessante che era tipico anche dei pionieri della frontiera, ma la questione è se esiste ancora quell’America, o meglio quello spirito, anche soltanto musicalmente.

Non c’è dubbio che esistono ancora tante band rockabilly, country, e rock and roll (le vediamo anche qui in Italia al Jamboree festival di Senigallia ogni anno, un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, popolato infatti anche quest’anno dal Don Diego Trio a fine agosto), non c’è dubbio che esiste ancora un genere a cui ispirarsi, ma proprio per il fatto che questo genere è profondamente radicato nelle highways americane, in un certo tipo di cultura e di mito, è legittimo domandarsi se esiste ancora il territorio e il terreno culturale su cui insiste questo mito.

Ecco, il disco di Don Diego non fa questa esplorazione: ti canta e ti suona un’America che non c’è più, perché se intraprendi quel viaggio fisico in auto fra i posti evocati da Don Diego Trio, troveresti un’America respingente, un’America in crisi politica, intellettuale, demografica, monetaria, economica, militare, piena di giovani rimbambiti dal Fentanyl, una popolazione rancorosa, con la disoccupazione ad altissimi livelli, deprivata di potere economico dalla delocalizzazione delle multinazionali, schiacciata dai debiti per i mutui, in guerra civile gli uni contro gli altri (solo 4 matrimonio su 10 si celebrano fra democratici e repubblicani) che mai come negli stati del centro desertico guarda al movimento MAGA, e non ha più valori da frontiera, non ha anzi alcuna voglia di esplorare alcuna frontiera.

Le canzoni di Don Diego sembrano muovere l’ascoltatore verso quei luoghi, ma sono congelate in un’immagine di essi che non corrisponde alla realtà attuale. Diego Geraci è stato in questi posti, ma cosa riesce a vedere? Perché persino la musica non è più quella, o meglio non incarna più quei valori del viaggio, della scoperta, dell’avventura che le canzoni del disco vogliono evocare.

Più interessante allora sarebbe stata una operazione in cui il rockabilly del trio si interrogasse sul senso di sé e della propria tradizione musicale di fronte a una America che non è più speranzosa, che non si diverte nelle corse in autostrada, che non cazzeggia più nei saloon con un banjo e un pianoforte.

Intendiamoci: sono scene da far West ottocentesche, che nemmeno nell’epoca dei pezzi classici del rockabilly, tra anni ’50 e ’60 c’erano più. Ma i musicisti e gli ascoltatori di quel genere incarnavano quei valori o quel mito. Lo esprimevano, da Jerry Lee Lewis a Chuck Berry, e ci riuscivano perché il mito era ancora in piedi vivo e vegeto.

E chiariamo un’altra cosa: non si chiede a Don Diego Trio o a chiunque altro guardi all’America di fare canzoni politiche o trattati sociali in musica: ma la questione che si pone è quanto un pezzo come Spell, o Big Fish, solare, divertito, cazzeggiante, o quanto un country rock come Silver Hair pieno di strumentazione ottocentesca abbia senso nel 2026 di fronte a quello scenario sociale, dato che sembrano canzoni uscite negli anni ’50 ma l’America non è più quella (più interessante dunque il Surf Rock acido di Dr. Fuzz, strumentale, con una chitarra elettrica gracchiante e cattiva, con un ritmo incalzante e una serie di assoli blues dallo sfondo oscuro, non solare).

Quanto senso ha evocare il Kentucky come un paradiso nella canzone omonima, se questi paradisi dei bevitori e dei viaggiatori non ci sono più?

La chitarra twang, il ritmo honky tonk, gli assoli blues, evocati in tutte queste canzoni sono sin troppo solari per omaggiare un’America che non corrisponde più al mito musicale: una rielaborazione di questo mito musicale, piuttosto che un congelamento di esso in una vetrina che suona non più attuale, potrebbe essere un’operazione assolutamente inedita e creativa, una sfida per il prossimo disco di un musicista che quel mito lo conosce e forse è arrivato il momento di non specchiarvici in una forma paralizzata e sempre uguale a se stessa ma di decostruirlo. Sempre musicalmente, si intende.



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