Il nono album in studio dei Cloud Nothings esce il 29 gennaio 2027 per Pure Noise Records. Prodotto da Seth Manchester, nasce dall’ascolto di Earth e Electric Wizard durante un tour europeo e sposta il suono della band verso territori più pesanti, tra riff distorti e batteria martellante. il primo singolo è “Death Keeps Me Alive”.



I Cloud Nothings hanno deciso di cambiare aria. Dopo diciassette anni e nove album in cui hanno costruito una reputazione solida nel mondo dell’indie rock, la band di Cleveland ha annunciato “What Kind Of Hell Did You Survive?”, un disco che li porta in una direzione diversa e più aggressiva. L’uscita è fissata per il 29 gennaio 2027 per Pure Noise Records, l’etichetta che già li aveva accolti per “Final Summer” del 2024 .

La genesi del disco è raccontata dalla band stessa. Durante un tour europeo, i Cloud Nothings si sono trovati in viaggio con il manager degli Earth, pionieri del drone metal. Da lì è partita una esplorazione che li ha portati ad ascoltare dischi di funeral doom come “Mirror Reaper” dei Bell Witch e “Dopethrone” degli Electric Wizard. Il risultato è un album che, nelle parole del frontman Dylan Baldi, è “il nostro tentativo di rendere omaggio alla musica pesante che abbiamo ascoltato negli ultimi anni”.

Le influenze citate sono dirette: Queens Of The Stone Age, Motörhead, Earth e Electric Wizard. Baldi ha spiegato che la band si sentiva “un po’ incasellata nel mondo dell’indie rock” e voleva “cambiare il nostro suono rivelando una sfaccettatura diversa dei nostri interessi e delle nostre capacità”.

Il primo singolo è “Death Keeps Me Alive”, un pezzo che fin dalle prime battute chiarisce che non si tratta di un esperimento timido. Chitarre distorte, batteria martellante e la voce di Baldi che urla invece di cantare. Il testo, ha spiegato il frontman, è scritto dal punto di vista di “un potere malvagio in agguato che non viene mai completamente sconfitto nel mondo e si nutre di morte, guerra e odio, che è una cosa divertente e genericamente ‘metal’ di cui cantare”.

Baldi ha aggiunto che spera che chi ascolta il pezzo “si entusiasmi per quello che potrebbe suonare il resto del disco, e riconosca che questa sarà una nuova versione dei Cloud Nothings che non aveva davvero un precedente prima di questa registrazione”.

L’album è stato prodotto e inciso da Seth Manchester ai Machines With Magnets, lo stesso studio e lo stesso produttore che aveva curato “Final Summer”. Manchester ha lavorato in passato con Battles, Lightning Bolt e The Body, e il suo contributo si sente in un suono che mantiene la dimensione live e la potenza della band senza perdere la melodia che da sempre caratterizza il loro songwriting.

La tracklist conta nove brani, con titoli che non nascondono l’umore del disco: “World Destroyer”, “Terror Multiplies”, “You Do The Killing Too”, “This World Is Shit”. Chiude “Die In Piece”, un gioco di parole che la dice lunga sull’atmosfera generale.

I Cloud Nothings saranno in tour in Europa e nel Regno Unito nelle prossime settimane, prima dell’uscita dell’album. Al momento non risultano date italiane in calendario.



https://cloudnothings.com/

https://www.instagram.com/cloudnothings

https://www.facebook.com/cloudnothings