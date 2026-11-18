Dopo quattro dischi elettronici e un capolavoro come EBM, la band di Tom Smith riscopre la chitarra acustica e il songwriting puro. “Non abbiamo reinventato la ruota”, dicono. Ma il risultato è comunque prezioso.



Se si escludono il greatest hits Black Gold, la rimasterizzazione di alcuni singoli con Blanck Mass, e l’enorme numero di b-side, demo, tracce scartate (nella maggior parte dei casi bellissime e degne di stare nella top ten dei loro migliori pezzi), pubblicate nella raccolta multicofanetto del 2011 Unedited, gli Editors con Surface Echo and Sound arrivano al traguardo dell’ottavo disco in studio (non ancora un album live ufficiale, nonostante la ottima resa e il senso di spettacolo “sudato” che sono capaci di dare nei loro tour). I dettagli del loro ottavo lavoro sono stati annunciati il 30 ottobre 2026 tramite Play It Again Sam, la loro storica etichetta.

EBM (sta per “Editors e Blanck Mass” appunto), il disco del 2022, realizzato in collaborazione con il produttore elettronico Benjamin John Power, al secolo Blanck Mass, era stato uno dei loro dischi più elettronici, in forma decisamente più pesante di In This Light and on This Evening, e di In Dreams o di Violence. Ed era anche il terzo di seguito, e in totale il conto faceva quattro dischi elettronici contro tre più “classicamente rock” di cui due erano i primi due dischi, ancora suonati con Chris Urbanowicz, l’originario chitarrista che in The Back Room e An End Has a Start aveva dato al sound Editors agli inizi del 2000 una intensità particolarmente originale. Insomma tutto lasciava pensare che gli Editors avessero definitivamente svoltato verso l’elettro-punk, complice anche la bellezza purissima del disco EBM, di gran lunga superiore ai precedenti di ugual genere.

Ebbene, quando la band si è riunita nell’estate del 2025 per lavorare al seguito di EBM, ha sentito il desiderio di tornare a un approccio più naturale, che richiamasse gli esordi del gruppo: seduti in una sala prove a Stafford, uno di fronte all’altro, si sono messi proprio come classici cantautori di una volta a sviluppare le canzoni insieme. Complice senz’altro anche la parentesi dell’album solista, tutto acustico, di Tom Smith, registrato l’anno scorso nel corso della pausa della band dal 2022 ad oggi, There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, in cui Tom ha adottato un approccio essenziale e minimalista. Da quelle sessioni Tom è partito anche per il nuovo materiale degli Editors, ha portato una serie di brani alla band affinché fossero suonati insieme, sperimentando diverse soluzioni e lasciando che le canzoni trovassero la loro direzione naturale.

Lo stesso Tom racconta così l’estate 2025: «È stata un’estate molto produttiva. Per la maggior parte del tempo c’era il sole, eravamo nella verdissima campagna del Gloucestershire, non lontano da dove vivo, in una piccola e anonima zona industriale: praticamente l’opposto di essere al Berghain!»

<a href="https://editors.bandcamp.com/album/surface-echo-sound">Surface, Echo & Sound by Editors</a>

Inoltre, sempre secondo Smith, “EBM era l’apice di quel tipo di suono. Come se fosse il canto del cigno del disco tipicamente elettro rock” dice divertito. “E’ stato molto divertente, ne vado fiero, ma è una cosa finita”, anche perché, come nota Justin Lockey, Benjamin Power non era stavolta disponibile per altre sessioni.

E allora ecco nascere l’album meno elettronico ma anche meno plugged degli Editors, sin qui, che inizia non a caso con una canzone chitarra acustica e voce, in pieno stile Springsteeniano, dal titolo appunto Surface Echo and Sound. Justin dice della title track che “è letteralmente una istantanea di me e Tom che ci affrontiamo faccia a faccia nello studio, sanguinando ognuno nel microfono dell’altro”.

Un pezzo acustico, grintoso, arrabbiato, che lascia spazio poi al primo singolo uscito mesi fa, Call It In, una potente affermazione di intenti per Tom, un’ode alla richiesta di aiuto e di connessione, a proposito della quale Tom dice che è una costante della sua ricerca creativa testuale, quasi come se tutte le sue canzoni parlassero in fondo di questo, del desiderio e dell’istinto e della ricerca di connessione fra esseri umani.

Anche il secondo singolo The Rush racconta una scena immaginaria in un bar, in cui due persone parlano della vita, bevono e riflettono sui suoi alti e bassi.

«L’idea di trovare conforto nelle persone che mi sono vicine, amici, persone amate e familiari, è un tema che ritorna continuamente. In un certo senso è un tema presente in tutto ciò che scrivo». Il singolo è accompagnato da un video ufficiale girato a Tokyo e diretto da Henry Ehara, noto per opere che enfatizzano l’espressione corporea nel cinema, esplorando la fisicità del movimento e della presenza. E corporea, tangibile, densa, fisica è anche la musica di The Rush, una canzone che è puramente, totalmente, assolutamente, completamente Editors vecchio stile. Un ritorno bellissimo.

Il brano vede Smith suonare il mandolino, uno strumento che conferisce un’anima più organica a Surface, Echo & Sound. Il chitarrista Justin Lockey, che ha anche registrato e prodotto l’album, ha spiegato: «Non viene utilizzato in modo folk, ma aggiunge un elemento caldo che riesce a emergere in qualsiasi punto del mix. Come texture sonora è sicuramente uno dei protagonisti di questo disco. Molti dei ritmi nascono dal mandolino e dalla chitarra acustica tanto quanto dalla batteria».

Sull’uso del mandolino e della chitarra acustica bisogna soffermarsi, nel descrivere questo disco. La sua particolarità nel repertorio tanto vasto quanto vario degli Editors è sottolineata da Tom: “Ogni singola canzone in questo album è nata da me che suono alla chitarra acustica, cosa unica per noi. C’è tanta storia acustica nelle canzoni della nostra musica, ma di norma sono parti poi sepolte o sono solo una delle tracce. Questa volta in questo disco la parte acustica guida le canzoni”.

Ed è proprio questa la cifra di Surface Echo and Sound: se in Call It In l’acustica è più nascosta, in The Rush fa da protagonista assieme al mandolino, il quale torna anche in Rescue, un’altra canzone candidabile a singolo, dove mandolino a parte si sente fortemente nella tessitura totale della canzone l’influenza dei R.E.M., una delle band a cui sempre gli Editors hanno affermato di essere debitori (proprio a Napoli al Neapolis Live Festival nel 2008 fecero da spalla alla leggendaria band di Ahens).

Si arriva poi a Shadow, la prima ballata vera e propria, anche questa in stile R.E.M. (i fan cattureranno gli arpeggi a singola nota che ricordano la mitica Everybody Hurts anche se gli accordi sono diversi). E’ una ballata dolce e malinconica, ma non romantica anche se lo sembra nel testo: in realtà è scritta per la morte del padre di un amico di Tom, e parla comunque di lutto, separazione, ma non è disperata: “So che fa ancora male ma ovunque guarderai sarò la tua ombra, farà sempre buio, e sarà pesante su ogni strada, ma c’è pur sempre una luna [e qui la melodia poggia su un accordo aperto, solare, positivo] e io sarò sempre la tua ombra”.

Shadow, altro possibile singolo, racconta molto dell’evoluzione degli Editors: questo messaggio di speranza e supporto arriva lungo tutto uno scorrere sonico luminoso in crescendo, e trasforma un esordio oscuro e ansioso in un clima di luce. “la canzone nasce da un luogo sonoro molto triste, ma è sull’essere capaci di sopportare e uscire fuori dal lutto. E’ quello che cerchiamo di fare con queste nuove canzoni: dare loro una ragione d’essere ed è come se stessero adempiendo a una promessa, senza essere retoriche”.

Il contraltare della solennità malinconica di Shadow è subito dopo, in Real, canzone sicuramente sottotono rispetto alle altre del disco, perché quasi ironica e superficiale in esordio, ma poi nel ritornello diventa un’altra canzone Editors tipica, benché solare e positiva.

“Molto di quello che è stato scritto su di noi nel passato si soffermava su oscurità o senso di vuoto”, dice Tom. “Ma ogni volta che qualcuno vuole parlarmi della nostra band o mi mostra un tatuaggio che riporta una nostra frase di canzone, sono sempre parole che riguardano amore, calore e speranza”. E’ sempre stato vero per quasi tutte le canzoni degli Editors (basta pensare a An End Has a Start col suo senso di rinascita, o a A Ton of Love), e lo è certamente per Real.

Happiness, a dispetto del suo titolo, non fa parte di questa schiera di canzoni luminose. E’ anzi la canzone più cupa del disco, ma anche essa è una delle più Editors, e potrebbe stare perfettamente, arrangiamenti di Urbanowitz a parte, dentro il primo o secondo disco, anche per il modo disperato di cantarla di Tom, che ricorda pezzi meravigliosi benché cupissimi come When Anger Shows o Escape the Nest.

E i fan degli Editors della prima ora sanno che se c’è anche solo una canzone epica e solenne, benché oscura, nell’ultimo disco degli Editors, a vent’anni di distanza dai loro inizi che ricorda questi pezzi mitici, allora il nuovo disco è decisamente un disco riuscito.

E questo disco lo è senz’altro: lo completano Much Love, altra canzone oscura e dal sound classico, che del resto era una canzone già pronta diverso tempo fa ma che la band non era mai stata capace di catturare propriamente, e poi Butterfly Wings, Seriously e The Hills We Died Upon.

Se Happiness, Much Love e soprattutto Seriously nei testi gettano anche un inedito sguardo alla attualità (“Siamo in grado di notare le news? troppo annoiati per essere magnanimi, egoisticamente al lavoro sulla nostra singola felicità”, dice Tom in Happiness, e ancora più forte, benché ironico, è in Seriously, dove dice “seriamente pensiamo che il mondo sia a posto, con quello che fa, giocando con uno yoyo?… nessuno sa più chi è ormai”), Butterfly Wings, e The Hills We Died Upon ritornano ai classici temi Editors.

Seriously musicalmente è una canzone stile Weight of Love, di nuovo ariosa e solare, con un esordio acustico alla Cure di In Between Days (i Cure sono un’altra band di riferimento topico degli Editors, che nei live dei primi tour mettevano in piedi anche una cover splendida di Lullaby) mentre Butterfly Wings è una dolce ballata mid-lento “sulla fragilità di quel che abbiamo, di ciò che siamo e di quel che vogliamo vivere, cercando aiuto per accettare la fragilità della vita” dice ancora Tom.

Merita un ultimo approfondimento la splendida ballata di chiusura The Hills We Died Upon: non è un fatto nuovo che gli Editors chiudano con una ballata acustica i dischi, anche per lavori ben più elettrici e rock di questo disco. Basti pensare (e la canzone fa pensare) a The Phone Book, l’esempio musicalmente più vicino o No Sound but the Wind, o ancora Well Word Hand o Distance. Ma qui la ballata chiude un disco già molto acustico, dove insomma la chitarra acustica è la base e la protagonista e tutto il resto, e chitarre bassi tastiere batteria e organi fanno da tessitura, mentre il tutto richiama gli arrangiamenti semi-acustici di un disco mitico come Green dei R.E.M.

Ed è una ballata splendida, dolce ma cupa, lenta ma intensa, che ricorda anche da vicino i pezzi del disco solista di Tom. La canzone chiude infatti un disco profondamente ispirato dalla stessa ispirazione che ha portato Tom all’essenza e ai suoi esordi nel 2025.

Il disco risente di quest’aura benefica, anche se non è del tutto nuovo e sperimentale nel sound come precedenti lavori Editors. Non è forse un disco che “spacca”, non certo come EBM o An End Has a Start, o The Weight of Your Love. Lo ammette anche la stessa band quando dice sempre per bocca di Tom “che non abbiamo mica reinventato la ruota, ma il potere delle canzoni e del songwriting è bellissimo, ancora capace di muovere le persone, capace di farti piangere, di farti ridere e di farti ballare. E’ una cosa fantastica”.

Insomma gli Editors riscoprono il soundwriting, la chitarra acustica, e la semplicità. E anche se non c’era niente da pentirsi sulle evoluzioni elettroniche di EBM, e anche se qualche arrangiamento avrebbe potuto forse beneficiare di una chitarra elettrica potente, sullo stile di cose fatte in passato, questo Surface Echo and Sound è un altro tassello prezioso nella già incisiva e spettacolare discografia di una belle band più sorprendenti del rock del XXI secolo.



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