Dal 25 al 27 giugno tre giorni di rock senza compromessi: Dave Grohl apre le danze, Mike Patton chiude il cerchio. E noi abbiamo già smesso di respirare.

Respirate, bevete un bicchiere d’acqua e sedetevi: l’annuncio è arrivato e fa male (in senso buono). Firenze Rocks ha svelato gli headliner dell’edizione 2027, in programma venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno alla Visarno Arena di Firenze, e il cartellone è di quelli che ti fanno rimpiangere di non avere tre vite e altrettanti fegati.

Ma andiamo al punto, perché il punto ha un nome e un cognome: Faith No More.

Sì, avete letto bene. I Faith No More tornano a suonare in Italia, e lo fanno chiudendo la domenica del festival insieme ai Placebo. Per chi aveva seguito gli indizi sparsi nei mesi scorsi, con quel misterioso “2027” lasciato cadere dalla band come un sasso nello stagno, la conferma è una liberazione. Per tutti gli altri, è semplicemente la notizia dell’anno.

Parliamo di una delle band più importanti e imprevedibili della storia del rock alternativo: quelli che negli anni Ottanta e Novanta hanno preso metal, funk, punk, hip hop e sperimentazione, li hanno frullati e ne hanno tirato fuori qualcosa che ancora oggi nessuno sa etichettare. Capitanati dalla voce proteiforme di Mike Patton, hanno firmato dischi come The Real Thing e Angel Dust e brani come Epic ed Easy, che continuano a essere un punto di riferimento per intere generazioni di musicisti. Ora, dopo un lungo silenzio dal vivo, tornano sul palco.

Venerdì 25 giugno si parte con il botto. A guidare la prima serata saranno i Foo Fighters, di ritorno a Firenze dopo l’indimenticabile show del 2018, con il Take Cover Tour 2027: Dave Grohl e soci promettono le consuete maratone da tre ore tra classici, pezzi meno battuti e sorprese. Con loro i Queens of the Stone Age di Josh Homme, che hanno appena pubblicato il nono album Perfecth (30 ottobre 2026), e i londinesi Fat Dog, tra le realtà più sfrenate della nuova scena britannica, con il loro mix esplosivo di post-punk, elettronica e suggestioni rave.

Sabato 26 giugno tocca agli Evanescence di Amy Lee, tra gothic rock, metal e atmosfere sinfoniche. Bring Me to Life e My Immortal sono già pronte a farvi cantare fino a perdere la voce.

Domenica 27 giugno il gran finale: Placebo e Faith No More. I primi, reduci dalle celebrazioni per i trent’anni del debutto con Placebo RE:CREATED, portano sul palco la loro estetica provocatoria e fuori dagli schemi. I secondi, beh, li abbiamo già celebrati abbastanza. O forse no.

Altri nomi e ulteriori dettagli sul programma saranno annunciati prossimamente, quindi restate sintonizzati. Intanto l’Area Village, oltre 6.000 metri quadrati di food & beverage, intrattenimento e socialità, è già pronta a ospitarvi tra un headliner e l’altro.



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