Nel corso dei tre lustri in cui si è sviluppata la loro carriera, i Protomartyr hanno sempre cercato di smascherare l’ipocrisia e l’avidità americane attraverso una buona dose di cinismo spietato. Ma con il nuovo disco Hotel Usona, il cantante e autore dei testi Joey Casey, il batterista Alex Leonard, il bassista Scott Davidson e il polistrumentista Greg Ahee, hanno scelto la formula del concept album per mettere in scena la loro inquietante visione di una nazione in declino. E questo hotel lo chiamano “Usona” parola che ha radici latine che rimandano a persone amate o care, ma che richiama anche il suo uso ottocentesco come acronimo di “Stati Uniti d’America del Nord”, qui proposto come nome meno ambiguo per gli Stati Uniti.

Joe Casey descrive il declino degli Stati Uniti come un hotel fatiscente pieno di ospiti tormentati, e in nove brani prende di mira l’intelligenza artificiale, il fascismo, il patriottismo distorto, la ricchezza, la mascolinità e una generale disponibilità degli americani, ma non solo, ad accettare l’inaccettabile.

Per mettere in scena questa visione apocalittica descritta nei pregevoli test di Casey, il lavoro sulle musiche create ed arrangiate da Greg Ahee e rifinite in fase di produzione dello stesso chitarrista insieme a Dave Fridmann (The Flaming Lips, MGMT, Interpol), che aggiunge un tocco di colore alla malinconia monocromatica della band. Il suono prodotto dagli arrangiamenti ha il potere di attirare a sé l’ascoltatore. Sono calcolati, puliti e spesso sorprendentemente calmi, risultando semplicemente più inquietanti.

Hotel Usona si apre con “The Old Hotel”, e la sua introduzione brevemente tranquilla e la strofa iniziale «bentornati al sogno di una mente marcia» prima che arrivi un vortice di batteria travolgente e gli arrangiamenti di fiati carichi di fatalità (a cura di Jon, figlio del produttore Dave Fridmann), spalancando le porte dell’hotel con vera forza e drammaticità.

Il tono baritonale e inconfondibilmente autorevole di Casey fa da guida attraverso i corridoi bui e le scale umide dell’album, ma è il chitarrista Greg Ahee a dettare davvero legge qui: le sue parti e i suoi arrangiamenti infondono in ogni traccia una potenza terrificante dall’inizio alla fine. Ne è un ottimo esempio la seconda traccia “Sounds We Cannot Hear”, uno sguardo cupo alla paralisi moderna che mostra quanto possano essere potenti i Protomartyr quando la musica ribolle sotto la superficie invece di esplodere immediatamente.

Il terzo brano “Converts” è un colpo diretto a far caderela maschera del vicepresidente JD Vance. La maliziosa metafora che Casey usa porta ad evocareun incontro diabolico in cui i vari nomi e le diverse personalità di Vance sono costretti a “Combinarsi! Deformarsi! Convertirsi! Ripetersi!”. Ancora più diretto appare in “Exalted Eagles” puntando il dito contro le politiche suprematiste: “La ricchezza comanda, questa è la politica” prima di passare alla supremazia bianca e alla supremazia maschile, mentre la band mantiene alta la tensione sotto di lui.

Mentre l’album si dipana ricco della tensione tipica del suono dei Protomartyr, ci si rende conto di come il lavoro di Fridmann, la cui sensibilità più pop apporta una leggerezza di cui c’era grande bisogno, senza mai mettere in ombra quelle chitarre roventi e frastagliate e quelle percussioni travolgenti, rendendo tutto il più accessibile all’ingresso di nuovi adepti al culto della band di Detroit.

Uno dei punti chiave di tutto il disco è certamente “Feed The Sewer” il brano più furioso che il gruppo abbia mai suonato, con Casey che sputa versi su fascisti, “l’eterna macina” e “tutti voi chiassosi con i denti da tacchino” con tangibile disgusto, attaccando direttamente una società in balia di contenuti allarmistici e del suo appetito insaziabile per “acqua, elettricità” con un chiaro riferimento con cui i Protomartyr rivolgono la loro rabbia verso l’intelligenza artificiale mentre le chitarre e la sezione ritmica avanzano con la minaccia meccanica di un’enorme macchina che nessuno sa come spegnere.

Uno dei brani dove è possibile ricercare gli elementi di novità che il gruppo ha messo nel suo suono è “Lavender – Gospel”, con i suoi abili crescendo di volume e la progressione lamentosa che ricordano Morricone nella loro malinconica grandiosità. “Third Country” espressione associata a una controversa politica di espulsione dell’amministrazione Trump — denuncia l’indifferenza di chi si è ormai assuefatto alla violenza in corso e allo sfruttamento economico americano, evocando un resort sulla spiaggia dove “la compassione si dissipa”. Il ritmo motorik che conduce al “Cheking Out” è la chiosa perfetta per chiudere il soggiorno all’Hotel Usona.

È proprio sul piano musicale che Hotel Usona lascia il segno: le chitarre frastagliate di Greg Ahee, la forza della sezione ritmica e il baritono inconfondibile di Casey trovano negli arrangiamenti un equilibrio di grande efficacia. I fiati, i crescendo e i passaggi più misurati ampliano la profondità del suono senza attenuarne l’urgenza, mentre la produzione di Ahee e Dave Fridmann ne valorizza i dettagli e lo rende più accessibile senza smussarne gli spigoli. Il risultato è un disco compatto e coinvolgente, capace di trasformare la tensione in una qualità espressiva e di mantenere alta l’attenzione tanto nelle esplosioni più impetuose quanto nei momenti di calma apparente. Una prova pienamente riuscita, che conferma la forza dei Protomartyr e mostra quanto il loro linguaggio possa arricchirsi senza perdere identità.



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