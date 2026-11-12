Di recente, su queste pagine, nel recensire “Where Rivers Meet” a firma Your Brother’s Keeper e Gary Bartz, si è evidenziato come si fosse operata un’unione tra lo spirito “giovane” e quello “antico”; ciò in ragione della non poca differenza di età intercorrente tra Gary Bartz e i giovani Your Brother’s Keeper.

Ebbene, oggi, quell’unione viene nuovamente celebrata con “Corners” (ECM), disco che vede con l’ottantasettenne Enrico Rava alla tromba e al flugelhorn, un più giovane “quartetto” italiano composto da Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Evita Polidoro alla batteria e voce, “quartetto” che con Rava diviene Fearless Five; con loro il quasi settantatreenne Joe Lovano al sassofono tenore.

Premessa

Correva la seconda metà degli anni Novanta, ero ancora un liceale quando, complice anche Umbria Jazz, feci la conoscenza dell’Egea Records, etichetta perugina che aveva iniziato a stampare bellissimi dischi di musicisti italiani, che si muovevano in un ambito jazz ricco di contaminazioni (Gabriele Mirabassi, Battista Lena, Gianni Coscia, Enzo Pietropaoli, Enrico Pieranunzi, Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Furio Di Castri, ecc.).

Ed è proprio attingendo al catalogo dell’Egea, che acquistai il mio primo disco di Enrico Rava, “Nausicaa”, pubblicato nel 1994 insieme al pianista Enrico Pieranunzi.

Approfondendo la discografia di Rava, scoprii un eccezionale musicista attivo fin dagli anni Sessanta (con collaborazioni di prestigio come quelle con Steve Lacy e Lee Konitz) e autore negli anni Settanta di dischi di valore.

Un decennio, quello degli anni Settanta, che aveva visto nel 1971 la partecipazione di Enrico Rava a quel capolavoro storico che è “Escalator Over The Hill” di Carla Bley e Paul Haines e che si era poi affermata nel tempo, nei suoi “Il giro del giorno in 80 mondi” (del 1972) e “Katcharpari” (del 1973), per poi approdare, consacrandosi, all’ECM con “The Pilgrim And The Stars” (del 1975) e “The Plot” (del 1976) – in entrambi, oltre a Rava, la chitarra di John Abercrombie, il basso di Palle Danielsson e la batteria di Jon Christensen – ed “Enrico Rava Quartet” (del 1978)…

“Corners”

Quella dei Fearless Five era una nascita predestinata, dato che “The Fearless Five” è il titolo di una composizione di Rava presente su “Enrico Rava Quartet” del 1978.

Se poi Rava e Lovano avevano già collaborato per la pubblicazione nel 2019 del bel live “Roma” (contenente registrazioni dal vivo del novembre 2018 e con Rava che, riposta la tromba, si dedica al solo flugelhorn), e Diodati aveva messo la sua chitarra al “servizio” di Rava già da tempo, è nel 2022 che, nel corso di un concerto, nasce la “collaborazione” tra il trombettista e il quartetto, collaborazione che darà alla luce nel 2024 il disco “Fearless Five”, lavoro che si sostanzia nella rivisitazione di vecchi brani, di cui Rava manteneva la paternità; da citare “Lavori Casalinghi” (da “Enrico Rava Quartet “del 1978), “The Trial” (da “Noir” del 1996), “Spider Blues” da (“Animals” del 1987), “Cornettology” da (“Tati” del 2005 con Stefano Bollani al pianoforte e Paul Motian alla batteria.).

Come spiega lo stesso Rava, “Corners” è, invece, un lavoro che vede composizioni a firma dei vari musicisti: “As they all have their own bands, where they are leaders and composers, I thought it makes sense to let each one of us contribute tunes to that new album – this makes Corners pretty different from my other albums” (come da sito https://ecmrecords.com/product/corners-enrico-rava-fearless-five-with-joe-lovano/#tab_background_tab consultato il 23.10.26).

Il disco parte nel migliore dei modi con gli splendidi 11:39 minuti di “Certi Angoli Segreti” (composizione di Rava del 1998 da “Certi Angoli Segreti” e da Rava già riproposta, come nel 2009 su “New York Days” disco con Stefano Bollani, Mark Turner, Larry Grenadier e Paul Motian); nella versione di “Corners” spicca un ispirato e tagliente Diodati.

Francesco Diodati è il compositore di “Sin Peso”, notturna ballata aperta dalla chitarra su cui si inseguono i fiati.

“Le Mie Gambe” è a firma di Evita Polidoro ed è brano cantato che, nel testo e nella linea vocale, tradisce troppe reminiscenze retrò-progressive, per un momento d’ascolto che non appare convincente fino in fondo.

“Sun Rava” di Joe Lovano, con i suoi 10:43 minuti, porta i giri su territori free in cui lo spazio per il dialogo tra i musicisti prende forma di momento in momento, con un dominio di astrazioni che mutano in sostanza e continuità ritmica solo a metà esecuzione…

Di Enrico Rava è “Hitchcock at the Beach” (già presente su “Jazzitaliano Live 2006”), ballata segnata da un inizio e da una fine caratterizzati da un tema “cinematografico” per voce e fiato.

Se “Tone, Shape and Colours” di Joe Lovano ripropone un approccio più estemporaneo e libero, “Ça va sans dire” di Francesco Ponticelli ben contempera il gusto da calda e “composta” ballata con una “scomposta” sezione ritmica.

Il ronzio della chitarra e il contrabbasso aprono la bella “Bowery Dance” di Enrico Rava prima che il tutto si assesti su sonorità black, con il contrabbasso e la batteria a sostenere il mood; la versione di “Corners” suona più “acustica” e rilassata rispetto a quella contenuta su “Andanada” (del 1983).

In chiusura, la ballata “Mamma” di Matteo Paggi, con il suo tema e la sua atmosfera, si spegne nella solitudine della notte.

Conclusioni

Al di là di ogni considerazione strettamente musicale su “Corners”, che mostra essere sicuramente un piacevole e riuscito disco, dal suo ascolto emergono alcuni importanti “insegnamenti” che Enrico Rava è riuscito a impartire. Il primo è come anche ad ottantasette anni sia possibile essere un musicista valido, capace di produrre buona musica; ed ancora, l’importanza di saper comprendere quanto sia necessario trovare vitalità e forza nelle generazioni più giovani, lasciando anche spazio a esse, e come l’“esperienza” le possa guidare, con saggia misura nel presente, verso il futuro.



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