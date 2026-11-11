Il brand streetwear lancia il 12 novembre una collezione dedicata al cantautore scomparso nel 2003, realizzata con il permesso degli eredi. Dentro ci sono un work jacket, un felpa con zip, una maglia termica, tre t-shirt e un beanie. Non mancano le critiche

C’è un momento in cui il confine tra omaggio e operazione commerciale diventa labile, e il nuovo progetto del brand di abbigliamento Supreme con, sarebbe meglio dire alle spalle, Elliott Smith sembra posizionarsi esattamente su quella linea. Il brand streetwear ha annunciato una capsule collection dedicata al cantautore scomparso nel 2003, in uscita oggi 12 novembre. La notizia ha immediatamente diviso l’opinione pubblica tra chi vede un gesto di riconoscenza e chi lo considera un passo di troppo .

La capsule, realizzata con il permesso della famiglia erede dei diritti di Smith, conta sette pezzi. Si va da un work jacket a un felpa con zip, passando per una maglia termica, tre t-shirt e un beanie (cappelino). Il design non punta su loghi invadenti, ma su un approccio visivo più discreto: le foto d’archivio hanno un peso centrale. La maglia termica presenta ritratti originali di Autumn de Wilde, la fotografa che aveva curato la copertina di “Figure 8” nel 2000. Una delle t-shirt, chiamata “Mask Tee”, usa uno scatto di Deb Pastor in cui Smith appare con un berretto a strisce tirato sul viso. Le altre due t-shirt fanno riferimento alle copertine di “Either/Or” e dell’album omonimo del 1995.

La scelta di questi due dischi non è casuale: “Either/Or” del 1997 è il lavoro che molti fan considerano il punto di svolta della sua discografia, il ponte tra il lo-fi degli esordi e gli arrangiamenti più ricchi di “XO” e “Figure 8”.

Non tutti hanno accolto la notizia con entusiasmo ma a queste viene sottolineato come il brand abbia una lunga storia di collaborazioni con musicisti viventi e defunti, con risultati alterni. Nell’articolo, il designer interno al brand, Chris Panicker, ha commentato le immagini circolate con una frase secca: “Neanche i design sono poi così buoni”.

La perplessità nasce da un dato di fatto: Smith non è mai stato un’icona di stile nel senso in cui lo intende il fashion system. Il suo guardaroba era fatto di giacche da lavoro, strati semplici e berretti calati in testa, gli stessi capi che Supreme ha scelto di riproporre. È un’operazione che, nella sua logica, funziona: il brand ha sempre parlato la lingua del workwear, e Smith la indossava senza pensarci . Ma il punto resta: c’era bisogno di trasformare quella discrezione in un prodotto da drop?

Supreme non è nuova a questo tipo di operazioni. Negli anni ha lavorato con Daniel Johnston, con i My Bloody Valentine e con i Massive Attack, portando artwork e immagini d’archivio su capi di abbigliamento. Ogni volta, la reazione del pubblico è stata simile: da una parte chi apprezza la visibilità data a certi artisti, dall’altra chi storce il naso di fronte alla mercificazione di un’identità creativa.

Nel caso di Smith, la questione è resa più delicata dal fatto che la sua musica e la sua figura sono state a lungo associate a un’idea di intimità e fragilità. Mettere la sua immagine su una felpa da rivendita non è la stessa cosa che stamparci sopra la copertina di “Loveless”. Ma è anche vero che l’eredità ha dato il permesso, e che le fotografie scelte provengono da archivi legati alla sua storia visiva.



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