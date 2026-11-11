Il progetto solista del frontman dei Deerhunter torna con una canzone e un video diretto da lui stesso. il pezzo è uno degli otto inediti presentati a sorpresa al Making Time ∞ di Filadelfia a settembre. Prima esibizione dal vivo dopo sette anni. Nel 2027 ci saranno date al Big Ears, al Kilby Block Party e al Primavera Sound.



Bradford Cox ha scelto di non annunciare nulla, come suo solito. Il ritorno con il suo alter ego Atlas Sound sulle scene era già una notizia: a settembre, il festival Making Time ∞ di Filadelfia lo aveva aggiunto in extremis alla line-up, segnando la prima esibizione dal vivo del progetto solista dal 2019. Quello che nessuno poteva prevedere è che Cox avrebbe presentato un intero album di materiale nuovo, otto canzoni mai sentite prima, in un set di mezz’ora costruito su basso, campionatore e campanelli.

Ora una di quelle canzoni ha una versione in studio. “Octoberland” è il primo brano pubblicato a nome Atlas Sound in quasi quindici anni, e arriva con un video diretto dallo stesso Cox. La canzone è una ballata scarna e lenta, costruita su drone di synth e una voce che sembra sospesa, con un testo che parla di “aria che diventa cava”, “fumo di vaniglia” e “spiriti che fluttuano nella notte”.

L’esibizione al Making Time ∞, il 20 settembre, scorso è stata la prima di Atlas Sound dopo quella al Desert Daze del 2019. Cox non saliva su un palco dai tempi dei Deerhunter, fatta eccezione per un set noise improvvisato a un mercato vintage di Athens, in Georgia, nel 2023. Il set di Filadelfia si è aperto con un “Happy Birthday” collettivo per sua madre Edie, presente in sala per i suoi ottant’anni, e Cox ha ringraziato il fondatore del festival Dave P per averlo convinto a tornare: “Se non fosse stato per lui, sarei rimasto a casa per altri sette anni”.

Alla fine dell’esibizione, Cox ha distribuito al pubblico copie della scaletta e dei testi, stampati in blu e timbrati “DRAFT” in rosso, come se fossero documenti ufficiali. Le otto canzoni presentate erano “Octoberland”, “Arcadia”, “Akron”, “Day For Night”, “My Ship Sank In Daylight”, “Come And See”, “Roots Without A Tree” e “Kora”.

L’ultimo disco di Atlas Sound è “Parallax”, uscito nel 2011. Prima c’erano stati “Let The Blind Lead Those Who Can See But Cannot Feel” (2008) e “Logos” (2009), oltre alla raccolta di demo “Bedroom Databank”. Il nome Atlas Sound viene da una macchina per il karaoke con cassetta che Cox usava da ragazzino per le sue prime registrazioni, e quei dischi si muovevano in una direzione diversa rispetto ai Deerhunter: più campionamenti, più pop da muro del suono, meno shoegaze e krautrock.

Per ora non c’è un annuncio ufficiale di un nuovo album. Ma le otto canzoni presentate a Filadelfia e la pubblicazione di “Octoberland” – su etichetta 4AD – suggeriscono che il materiale esista e sia pronto. Nel 2027 Atlas Sound suonerà al Big Ears di Knoxville (1-4 aprile), al Kilby Block Party di Salt Lake City (14-16 maggio) e al Primavera Sound di Barcellona (3-5 giugno). Per chi ha aspettato quindici anni, è già qualcosa.



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<a href="https://atlas-sound.bandcamp.com/album/octoberland">Octoberland by Atlas Sound</a>



