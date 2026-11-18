Il nuovo disco esce il 5 febbraio 2027 per Big Loud Rock. La band ha già condiviso tre brani: la title track, “Beaches in tennessee” e il nuovo singolo. il tour europeo farà tappa alla Fabrique di Milano il 17 febbraio



I Cage The Elephant hanno annunciato il loro settimo album in studio, “Dying In Reverse”, in uscita il 5 febbraio 2027 per Big Loud Rock. La notizia arriva insieme al terzo estratto dal disco, “Make It Easy” che la band ha presentato la title track a settembre mentre “Beaches In Tennessee” è uscita nelle scorse settimane.

Il frontman Matthew Shultz ha descritto l’album con parole che lasciano intendere un passaggio di fase. “Questo disco si è rivelato speciale per noi. Senza dubbio una delle esperienze creative più gratificanti che abbiamo avuto come gruppo. Dopo tutti questi anni siamo ancora così legati, e sembra davvero che questo album ci abbia avvicinati ulteriormente”. Ha aggiunto che il disco rappresenta “un addio al passato, la chiusura di un’era, con una prospettiva rinnovata radicata nel presente e allo stesso tempo un cammino verso il futuro con speranza e gratitudine. Significa una sorta di rinascita”.

La tracklist conta dodici brani. Oltre ai tre già disponibili, include pezzi come “Wound Up”, “Leave The Light On”, “I Love You Anyway”, “Cherry Cola”, “Crossfaded”, “Why U Keeping Me Around”, “Give Me One Good Reason” e “Wear The Daylight”.

Il nuovo singolo si muove su un riff di chitarra che apre il brano prima di lasciare spazio a una melodia vocale che non cerca facili scorciatoie. La produzione mantiene quella dimensione da banda dal vivo che i Cage The Elephant hanno sempre privilegiato, con un suono che resta asciutto e diretto.

Il “Dying In Reverse Tour” toccherà l’Europa nella primavera del 2027. La data italiana è fissata per mercoledì 17 febbraio alla Fabrique di Milano. Il calendario completo include Berlino l’8 febbraio, Amburgo l’11, Amsterdam il 15, Bruxelles il 16, Cardiff il 22, Leeds il 23, Glasgow il 25, Birmingham il 26, Manchester il 28 e Londra il 1° marzo all’Alexandra Palace.

Per i Cage The Elephant, “Dying In Reverse” arriva a tre anni di distanza da “Neon Pill” del 2024. La band ha costruito la propria carriera su un equilibrio tra rock da classifica e una dimensione live che non ha mai tradito le origini. Questo disco sembra spostare l’accento sulla seconda parte, con un suono che guarda alla chitarra e a una scrittura che non ha paura di guardarsi indietro per andare avanti.



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