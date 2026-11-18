Il disco esce il 20 novembre per Company Studio ed è apparso prima su Bandcamp senza alcun annuncio. Dopo “Proof”, pubblicato a ottobre come singolo autonomo, è arrivato “Motive”, seconda anticipazione di un lavoro che abbandona le chitarre distorte di “Hole Erth” per una dimensione raccolta e pianistica Toro y Moi ha scelto di non annunciare nulla. Il nuovo album, “Unusua”, è comparso nei giorni scorsi sulla pagina Bandcamp di Chaz Bear senza comunicati stampa, senza post sui social, senza una data di uscita scritta a caratteri cubitali. Solo la tracklist, sette titoli e un’indicazione: 20 novembre, etichetta Company Studio.

<a href="https://toroymoi.bandcamp.com/album/unusua">Unusua by Toro y Moi</a>

Il primo segnale era arrivato a ottobre, quando Toro y Moi aveva pubblicato “Proof” come se fosse un singolo isolato, un esperimento pianistico senza seguito. Ora quel brano si è rivelato il primo tassello di un disco intero. La seconda anticipazione, “Motive”, uscita il 4 novembre, conferma la direzione: pianoforte in primo piano, sintetizzatori ridotti all’essenziale, arpeggi che si muovono con discrezione sullo sfondo.



Chi si aspettava un seguito delle chitarre distorte e delle incursioni rap-rock di “Hole Erth” del 2024 resterà sorpreso. “Unusua” sembra costruito su un’idea di sottrazione: meno strati, meno produzione, più spazio per lo strumento e per il silenzio tra le note. La stessa scelta di diffondere il disco tramite Bandcamp, senza una campagna promozionale tradizionale, suggerisce un progetto che Bear ha voluto gestire in modo diretto, senza intermediari.

Secondo le informazioni disponibili sulla pagina Bandcamp, Bear ha eseguito, arrangiato e prodotto l’intero disco da solo, tra gli Scenic Route di Berkeley e i 2200 Studios di Sausalito. Non ci sono ospiti annunciati, non ci sono collaboratori esterni. Sette tracce, sette titoli: “Keynote”, “Motive”, “Proof”, “Poor Connection”, “Interval”, “Lull”, “Obsolete”.

La scelta di pubblicare un album strumentale e pianistico arriva dopo un 2025 intenso. Lo scorso anno Toro y Moi aveva pubblicato “Unerthed: Hole Erth Unplugged”, una versione acustica di “Hole Erth” che rivelava il songwriting nascosto sotto la produzione dell’album originale. Poi erano arrivate le date di supporto a Haruomi Hosono negli Stati Uniti. “Unusua” sembra il passo successivo di quel percorso: dopo aver spogliato le canzoni, Bear ha deciso di scriverne di nuove partendo da zero, con il pianoforte come centro.

Al momento non ci sono date di tour annunciate per “Unusua”. L’album esce ufficialmente domani 20 novembrema è disponibile su Bandcamp. Per i fan di Toro y Moi, abituati ai cambi di forma continui di Bear, questo disco rappresenta l’ennesima deviazione: non un ritorno alle origini dell’electro-pop di “Causers of This”, ma qualcosa di più vicino a una stanza vuota con un pianoforte e il tempo necessario per suonarlo.



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