James Hetfield ha rivelato un retroscena che pochi si aspettavano. Durante una puntata del suo programma “Riff Life” su SiriusXM, il frontman dei Metallica ha raccontato che la sua band aveva invitato i Turnstile ad aprire una parte del tour “M72”. La risposta è stata negativa. “Volevamo portarli in tour, e hanno detto no. Stanno già andando bene da soli”.



Nonostante il rifiuto, James Hetfield non ha risparmiato elogi per il gruppo di Baltimora. Ha descritto la loro esibizione dal vivo come un’esperienza che vale la pena fare: “Che atmosfera che portano. Sono divertenti. Andate a vederli suonare se potete. Come molti gruppi, suonano bene sui dischi, ma quando li vedi dal vivo capisci tutto”. Ha aggiunto di aver passato del tempo con loro, definendoli “persone molto cool” e citando la presenza della chitarrista Meg Mills nella formazione dal vivo.

L’ammirazione di Hetfield per i Turnstile non è nuova. Nel 2024 era stato visto tra il pubblico del festival Tons Of Rock in Norvegia, insieme a Rob Halford dei Judas Priest, proprio per assistere a una loro esibizione.

Il rifiuto arriva in un periodo di crescita costante per la band. Il quarto album “Never Enough”, uscito a giugno 2025, ha ricevuto recensioni positive e ha portato a due premi ai Grammy del 2026: miglior album rock e miglior performance metal per il brano “Birds”. La band è anche diventata il primo gruppo hardcore in quarantacinque anni a esibirsi al “Saturday Night Live”.

Lo scorso ottobre, i Turnstile hanno suonato davanti a circa 60.000 persone al Washington Monument di Washington D.C., in un concerto gratuito che ha raccolto oltre 220.000 dollari per iniziative umanitarie in Palestina, Sudan e Libano. Un evento che, per dimensioni e impatto, segna un punto di svolta per una band nata nella scena hardcore.

Nel frattempo, i Metallica continuano il loro “M72 World Tour”, iniziato nel 2023 per promuovere l’album “72 Seasons”. La band è impegnata nella residency “Life Burns Faster” alla Sphere di Las Vegas e ha già annunciato le date nordamericane per il 2027, con Limp Bizkit e Avatar come supporto. Il calendario parte l’8 maggio a Vancouver e si chiude il 19 giugno a Salt Lake City.



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