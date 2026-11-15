Domani sera, martedì 17 novembre, l’unica data italiana del cantautore svedese. Voce, corde di nylon e un album che guarda dritto negli occhi il nostro tempo. Open act Marta del Grandi

Lo svedese José González arriva all’Alcatraz (via Valtellina 25) di Milano domani martedì 17 novembre alle 21:00 per quello che sarà il suo unico concerto italiano del tour, inserito nel programma della Milano Music Week 2026. In apertura di concerto troviamo l’italiana Marta Del Grandi con il suo avant-pop, folk-rock, jazz e musica d’avanguardia con atmosfere cinematiche e arrangiamenti raffinati.

Per chi ha vissuto gli anni Duemila con Veneer nelle cuffie, il nome non ha bisogno di presentazioni. Classe 1978, nato a Göteborg da genitori di origine argentina, González ha esordito nel 2003 con quel disco che ha trasformato la chitarra classica fingerpicking e una voce quasi sussurrata in una delle firme più riconoscibili dell’indie folk. Oggi, a più di vent’anni di distanza, quella formula essenziale è ancora un’arma letale: niente fronzoli, niente effetti speciali, solo corde, respiro e una malinconia che sa essere luminosa.

Il motivo della tappa milanese si chiama Against The Dying Of The Light. Il nuovo album, che l’artista porta in giro per l’Europa nel tour 2026, è un lavoro che riflette su umanità, tecnologia e sulla direzione incerta del mondo. Canzoni intimiste, emozionali, ma tutt’altro che chiuse in sé stesse: il tipo di folk che parte dalla stanza e finisce per parlare di tutti noi. Dal vivo, dove la dimensione quasi cameristica dei brani si trasforma in rito collettivo, promette di dare il meglio di sé.

Dopo Milano il tour proseguirà verso Praga, Berlino, Francoforte, Utrecht, Parigi, Bruxelles e Londra. Quindi, se avete un debole per il folk che sa fare male con dolcezza, domani sera sapete dove andare. Portate sciarpa e cuore aperto.



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