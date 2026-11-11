Dopo l’avvio del tour nordamericano e la conferma al Roadburn, i Neurosis aggiungono due tappe italiane al loro tour europeo: il 23 giugno 2027 all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei per B.O.P. – Beats of Pompeii, e una data all’Alcatraz di Milano il giorno dopo. E’ il primo ritorno dal vivo in Italia dopo anni di silenzio, con la formazione rinnovata che vede Aaron Turner accanto a Steve Von Till.

Quando i Neurosis hanno annunciato il loro ritorno sulle scene, dopo un silenzio durato sette anni, la domanda che molti fan europei si sono posti era una sola: quando li rivedremo dal vivo? La risposta è arrivata, e per l’Italia è doppia. La band di Oakland sarà nel nostro paese per due appuntamenti nell’estate prossima.

La prima data è il 23 giugno 2027 i Neurosis calcheranno il palco dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, nell’ambito della quarta edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii. La famosa rassegna live colloca la band californiana in un contesto che unisce la potenza del post-metal all’atmosfera di un sito patrimonio dell’umanità. Per i Neurosis si tratta della prima tappa italiana di questo nuovo ciclo, nonché di un ritorno sulle scene europee che mancava da tempo. Prevendite su su Vivaticket, TicketOne, TicketMaster e Beatsofpompeii.com.

La scelta di Pompei non è casuale. Il festival, che nell’edizione 2026 ha registrato 45.000 presenze, punta a un turismo musicale non di massa, e l’inserimento di una band come i Neurosis in un cartellone che comprende anche i Simply Red (attesi il 27 luglio) conferma la volontà di costruire un programma trasversale, capace di parlare a pubblici diversi senza snaturare l’identità della rassegna.

La seconda data italiana è fissata all’Alcatraz di Milano il 24 giugno. Dopo Pompei, la band si sposterà nel capoluogo lombardo per un concerto che rappresenta l’altra faccia di questo ritorno: da una parte il contesto unico e irripetibile di un sito archeologico, dall’altra un club storico della scena milanese, da sempre punto di passaggio obbligato per il metal e l’alternative internazionale.

Quello che il pubblico italiano vedrà sul palco non è la stessa formazione che aveva salutato il paese l’ultima volta. Scott Kelly non fa più parte dei Neurosis dal 2019, e la sua uscita – dopo le accuse di abusi domestici emerse pubblicamente nel 2022 – aveva lasciato la band in una situazione di sospensione. La scelta di Aaron Turner, già frontman di ISIS e SUMAC, come nuovo cantante e chitarrista accanto a Steve Von Till non è stata una semplice sostituzione, ma una rifondazione.

Il disco che ha segnato questo ritorno, “An Undying Love For A Burning World”, uscito a sorpresa nel marzo 2026, ha mostrato una band capace di rinnovare il proprio suono senza tradirne l’identità. La doppia voce Turner-Von Till è diventata uno degli elementi portanti, e dal vivo – come dimostrano le date nordamericane di questo autunno – la nuova formazione ha trovato una coerenza che il pubblico ha accolto con favore.

Le due date italiane si inseriscono in un calendario europeo che vedrà i Neurosis impegnati anche al Roadburn Festival di Tilburg, nei Paesi Bassi, in aprile, con due set distinti. Non sono escluse altre tappe in Europa.

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Ph credit Scott Evans