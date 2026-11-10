La voce dei Portishead torna in Italia per una serata speciale nell’ambito dell’ultima serie di date del tour solista. I biglietti sono in vendita. L’album d’esordio solista, candidato al Mercury Prize, chiude il suo percorso dal vivo dopo tre anni.



Beth Gibbons ha scelto l’Italia per uno degli ultimi appuntamenti del suo percorso solista. La voce dei Portishead si esibirà giovedì 22 luglio 2027 al Castello di Udine, unica data italiana del tour che chiude il ciclo di “Lives Outgrown”.

La data udinese fa parte dell’ultima serie di esibizioni dedicate all’album d’esordio solista di Gibbons, pubblicato il 17 maggio 2024 e candidato al Mercury Prize. Dopo le tappe in Sud America previste per la primavera 2027, la tournée europea accompagnerà la conclusione del percorso live: “Questi saranno gli ultimi concerti dedicati a Lives Outgrown… È stato bellissimo esibirmi con musicisti e amici così straordinari e poter contare su un team fantastico”.

“Lives Outgrown” contiene dieci brani registrati nell’arco di un decennio, prodotti da James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode) e dalla stessa Gibbons, con produzione aggiuntiva di Lee Harris dei Talk Talk . Il disco nasce da un lungo periodo di riflessione e cambiamento, segnato da quelli che l’artista definisce “molti addii”: alla famiglia, agli amici, e alla persona che era un tempo.

I testi affrontano temi come la maternità, l’ansia, la menopausa e la mortalità, con una franchezza che Gibbons ha raccontato senza filtri: “Mi sono resa conto di cosa significasse vivere senza speranza. Era una tristezza che non avevo mai provato prima” . La critica ha accolto il disco in modo ampiamente positivo, con testate come Time che lo hanno inserito tra i migliori album del 2024 .

Per Gibbons, “Lives Outgrown” rappresenta il primo vero album solista dopo decenni di collaborazioni fuori dai Portishead. Nel 2002 aveva pubblicato “Out Of Season” con Rustin Man (Paul Webb dei Talk Talk), un disco che già mostrava il suo interesse per territori folk e cameristici lontani dal trip hop. Nel 2014 aveva interpretato la “Symphony Of Sorrowful Songs” di Górecki con la Polish National Radio Symphony Orchestra. Più recentemente ha collaborato con Kendrick Lamar in “Mother I Sober” dal disco “Mr. Morale & The Big Steppers” del 2022, e ha contribuito alla compilation “HELP(2)” di War Child con una versione di “Sunday Morning” dei Velvet Underground.

La data di Udine sarà l’occasione per ascoltare dal vivo un disco che ha impiegato anni a prendere forma, in un contesto che Gibbons ha scelto come uno degli ultimi capitoli di quel percorso. Per chi ha seguito la sua carriera dai tempi dei Portishead, è un appuntamento che ha poco a che vedere con la nostalgia e molto con la possibilità di vedere un’artista alle prese con la sua fase più personale.



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