Ha un titolo curioso il nuovo album dei Xiu Xiu, “13” Frank Beltrame Italian Stiletto With Bison Horn Grips“, e verrà pubblicato il 27 settembre. Il gruppo art-pop formato da Jamie Stewart, Angela Seo e David Kendrick per il diciassettesimo album confermano la collaborazione con la storica label Polyvinyl.

Il primo singolo estratto è “Common Loon” include un video NSFW diretto e interpretato da Alicia McDaid nei panni di Britney Spears, Puffetta, Garfield, e oltre una dozzina di altri personaggi. Una versione leggermente censurata del video è disponibile per la visione su YouTube e potete vederla di seguito di seguito. Quella integrale su Vimeo.

L’album è stato mixato da John Congleton e l’intero lavoro trae ispirazione dal recente trasferimento della band da Los Angeles a Berlino e segue l’album del 2023 Ignore Grief.

“La canzone ‘Common Loon’, per noi, parla del crogiolarsi nella perversità, nella stravaganza, nella stranezza e/o nell’insaziabile esigenza personale di scatenarsi”, ha detto Stewart della nuova canzone. “Come fan del lavoro di Alicia McDazzler, non potremmo pensare a nessun altro più qualificato per incarnare quei modi di essere e a nessun altro che li avrebbe spinti più in là di quanto avremmo mai immaginato. È un’ispirazione e un’icona per tutti i LOONS!“



