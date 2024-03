Bonnie “Prince” Billy è il principale dei numerosi pseudonimi adottati nel corso della sua carriera dal cantautore statunitense Will Oldham, uno dei più rappresentativi songwriter della scena emersa dagli anni Novanta.

Dedito tanto a un folk scarnificato quanto a un alt-country obliquo, nel 2000 Bonnie “Prince” Billy ha anche ricevuto il suggello di Johnny Cash, che ha incluso nel suo “American III: Solitary Man” la sua drammatica “I See A Darkness”.

“Keeping Secrets Will Destroy You” è il titolo del nuovo album uscito ad agosto scorso via Domino Records / Drag City. Il disco è stato registrato a Louisville da Nick Roeder, con Sara Louise Callaway al violino, Kendall Carter alle tastiere, Elisabeth Fuchsia alla viola e al violino, Dave Howard al mandolino, Drew Miller al sassofono e la voce di Dane Waters.

Un disco fatto di storie come solo Joseph Will Oldham (così all’anagrafe) sa raccontare, o meglio, cantare. Dodici canzoni da ascoltare tutti insieme: un flusso costante di emozioni tanto essenziali e acerbe quanto delicatamente sobrie, una raccolta di ballate tanto familiari quanto ricche di dettagli e sfumature che ne nutrono la natura policroma e cangiante.

Il tour italiano prevede le seguenti tappe:

15/5 Torino – Spazio211

16/5 Milano – Santeria Toscana

17/5 Parma – Teatro Farnese

18/5 Galzignano Terme (Padova) – Anfiteatro del Venda

21/5 Perugia – Auditorium San Francesco al Prato

22/5 Roma – Monk



https://www.instagram.com/wignifier/

https://bonnieprincebilly.bandcamp.com/