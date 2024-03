Due fondamentali band della scena punk rock mondiale, Circle Jerks e Descendents, hanno appena pubblicato uno split EP tramite la Trust Records. Sul lato A, i Descendents coverizzano “Red Tape”, “I Just Want Some Skank” e “Beverly Hills” dei Circle Jerks. Sul lato B, i Circle Jerks rivisitano “Kabuki Girl” e “Hope” dei Descendents. Questa release celebra il loro imminente tour negli Stati Uniti, affiancati anche dagli Adolescents, iniziato a metà marzo e si concluderà dopo 21 tappe, il 14 aprile a Brooklyn NYC.



