I Death Cab for Cutie propongono un sound più grezzo e essenziale in I Built You a Tower (Anti records), l’undicesimo album della storica band indie rock e seguito del sorprendente Asphalt Meadows del 2022.

I Built You a Tower è un album che si presenta essenziale, mirato ed emotivamente sincero, nato sulla scia di un paio di tour mastodontici in cui hanno celebrato il ventesimo anniversario dei loro dischi più amati e di successo: Transatlanticism (2003) e Plans (2005) ed è il disco con cui i Death Cab for Cutie tornano a suonare davvero necessari. Non perché inseguano un’improbabile giovinezza perduta, né perché provino a replicare meccanicamente la propria stagione classica, ma perché riescono a ricondurre la loro scrittura a un punto di tensione autentica. Dopo una fase alterna, spesso segnata da album rifiniti ma non sempre incisivi, Ben Gibbard e compagni firmano un lavoro che ritrova densità emotiva, lucidità compositiva e una misura sonora finalmente priva di compiacimento. È un ritorno di forma, sì, ma soprattutto di intenzione.

La cornice produttiva conta, ma non basta a spiegare il risultato. Il ritorno a un contesto indie (la ANTI) e la mano di John Congleton, qui più interessato a sottrarre che ad abbellire, favoriscono l’attuale formazione del gruppo – Gibbard, il bassista Nick Harmer, il batterista Jason McGerr, il chitarrista e tastierista Dave Depper e il polistrumentista Zac Rae – a realizzare un suono secco, leggibile, spesso spigoloso: una scelta che restituisce centralità alle canzoni invece di soffocarle sotto la rifinitura. È però nella scrittura che il disco trova la propria gravità. Gibbard affronta la perdita di persone care, il logoramento che ha portato al divorzio dalla moglie di lunga data, accettandoli con uno sguardo meno romanzato rispetto al passato, più adulto e meno incline all’auto indulgenza. Ne deriva un album che non drammatizza il dolore, ma lo osserva con una fermezza nuova, trasformandolo in materia narrativa e timbrica. In questo equilibrio tra vulnerabilità e controllo, tra slancio melodico e nervatura post-punk, i Death Cab recuperano una credibilità espressiva che sembrava solo intermittente negli ultimi anni.

Brani come “Punching the Flowers” con le sue chitarre scintillanti, il crescendo melodico di “Riptides”, “How Heavenly a State” con la sua aura post-punk ben evidente e i synth sfocati di “Stone Over Water” definiscono con chiarezza il profilo di un album che preferisce consolidarsi nel tempo piuttosto che imporsi con immediatezza. È vero: rispetto a Asphalt Meadows manca forse qualche picco di presa istantanea, e non tutto qui arriva con la stessa evidenza al primo ascolto. Ma è una riserva che finisce per giocare a favore del disco, perché ne conferma la natura meno accomodante e più stratificata.

Tra le canzoni meglio riuscite occorre segnalare anche le due tracce che danno il titolo all’album, I Built You A Tower (a) e I Built You A Tower (b). Piena di rimorsi e rimpianti, la prima prepara la caduta debilitante che poi si verifica nella seconda, che chiude l’album in un groviglio di amara malinconia e stanchezza emotiva. Sono i Death Cab al loro meglio, cupi e bellissimi.

I Built You a Tower non è un’operazione nostalgica né un semplice colpo di coda: è un lavoro maturo, severo con sé stesso, capace di riaffermare la statura dei Death Cab for Cutie senza indulgere né all’autocelebrazione né alla replica. In una carriera lunga quasi trent’anni, non è un dettaglio: è una conferma significativa.



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