I Pavement pubblicheranno un box set contenente i 7 pollici dei loro singoli pubblicati durante la loro carriera. Intitolato Cautionary Tales: Jukebox Classiques è già uscito in digitale mentre la versione fisica sarà disponibile il 12 luglio tramite label Matador. La collection fisica sarà disponibile tramite mail order e include un booklet di 24 pagine.

Cautionary Tales: Jukebox Classiques contiene 56 brani divisi in 18 singoli in vinile. Le prime canzoni provengono dall’EP di debutto della band, Slay Tracks, pubblicato tramite Treble Kicker nel 1989. Le tracce più recenti sono versioni alternative di “Black Out” ed “Extradition”, rese disponibili nel 2006 esclusivamente alle persone che hanno effettuato il preordine di Wowee Zowee su Matador (edizione Sordid Sentinels).



https://pavementband.com/

https://www.facebook.com/pavementtherockband

https://www.instagram.com/pavementband