Il trio formato da Steve Albini (chitarra e voce), Bob Weston (basso) e Todd Trainer (batteria), ovvero gli Shellac, hanno annunciato il nuovo album dopo dieci anni da “Dude Incredible”. Il sesto album della discografia del gruppo di Chicago s’intitola To All Trains uscirà e uscirà il 17 maggio tramite Touch and go Records.

Albini, Weston e Trainer hanno registrato l’album usufruendo di diversi luoghi e studios e in vari periodi che vanno dal novembre del 2017, ottobre del 2019, settembre del 2019, settembre del 2021 e marzo del 2022, mentre la masterizzazione, è stata curata Weston e Albini al Chicago Mastering Service. Cosa al quanto naturale visti i loro ruoli di grandi ingegneri del suono.



“Non fare una promozione formale per questo nuovo album. Niente pubblicità, niente stampa o radio, nessuna promozione digitale, nessuna copia promozionale, nessun espediente promozionale e altrimenti nessun pranzo gratis. – racconta la band tramite un comunicato che aggiunge: “La band continuerà a suonare live o in tour allo stesso ritmo sporadico e rilassato di sempre. Non c’è alcuna correlazione tra spettacoli e uscite discografiche”.

TO ALL TRAINS TRACKLIST:



SIDE A

WSOD

Girl From Outside

Chick New Wave

Tattoos

Wednesday

SIDE B

Scrappers

Days Are Dogs

How I Wrote How I Wrote Elastic Man (cock & bull)

Scabby the Rat

I Don’t Fear Hell