A dicembre avevamo già dato notizia di un importante anniversario per la band Weezer (leggi). Una sorta di “stavano pianificando una sorta di “tour epico” per celebrare il trentesimo anniversario del loro classico debutto del 1994, Blue Album. Ora hanno annunciato ufficialmente “Voyage to the Blue Planet” e sembra davvero piuttosto epico. Suoneranno nelle arene con il supporto di altre due band degli anni ’90: The Flaming Lips e Dinosaur Jr.

Il tour inizierà il 4 settembre a St. Paul, si conclude l’11 ottobre a Los Angeles e arriva al Madison Square Garden di New York l’11 settembre.

Prima di questo tour di oltre 20 tappe americane i Weezer saranno in tour in Eirpa ad inizio estate e lo faranno in compagnia dei Dogstar, abdn dell’attore Keanu Reeves, e degli Smashing Pumpkins; con live a Birmingham, Londra, Glasgow, Dublino, Manchester e Cardiff.



WEEZER: 2024 NORTH AMERICAN TOUR DATES

Wed, Sept. 4, 2024 – Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

Fri, Sept. 6, 2024 – Rosemont, IL – Allstate Arena

Sat, Sept. 7, 2024 – Columbus, OH – Nationwide Arena

Sun, Sept. 8, 2024 – Toronto, ON, Canada – Scotiabank Arena

Tues, Sept. 10, 2024 – Boston, MA – TD Garden

Wed, Sept. 11, 2024 – New York, NY – Madison Square Garden

Fri, Sept. 13, 2024 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

Sat, Sept. 14, 2024 – Washington, DC – The Anthem

Tues, Sept. 17, 2024 – Nashville, TN – Bridgestone Arena

Wed, Sept. 18, 2024 – Greenville, SC – Bon Secours Wellness Arena

Fri, Sept. 20, 2024 – Orlando, FL – Kia Center

Sat, Sept. 21, 2024 – Hollywood, FL – Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

Fri, Sept. 27, 2024 – Austin, TX – Moody Center

Sat, Sept. 28, 2024 – Houston, TX – Toyota Center

Sun, Sept. 29, 2024 – Dallas, TX – American Airlines Center

Tues, Oct. 1, 2024 – Loveland, CO – Blue FCU Arena

Fri, Oct. 4, 2024 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sat, Oct 5, 2024 – Vancouver, BC, Canada – Rogers Arena

Sun, Oct. 6, 2024 – Portland, OR – Moda Center

Tues, Oct. 8, 2024 – Sacramento, CA – Golden 1 Center

Wed, Oct. 9, 2024 – San Francisco, CA – Chase Center

Fri, Oct. 11, 2024 – Inglewood, CA- Intuit Dome