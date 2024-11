Annunciata la line up del Primavera Sound Porto 2025: Charli XCX, Jamie xx, Fontaines D.C., TV on the Radio, Turnstile, Deftones, Haim e tanti altri compongono un programma omegeneo e coerente rispetto al main festival che si svolge a Barcellona. Molti degli habituée del festival spagnolo hanno lamentato la presenza di nomi troppo pop e commerciali creando uno squilibro artistico che non rispecchia le tradizionali line up che hanno reso famoso il festival.



Da qualche anno l’organizzazione del Primavera Sound realizza formnat in altri paesi, come in America latina, ma principalmente investe da alcuni anni nella città portoghse che man mano sta facendo crescere il festival su stabndard qualitativi degni di nota. Il 12, 13, 14 e 15 giugno a Oporto si svolgerà una quattro giorni anche con: Michael Kiwanuka, Floating Points (live), Caribou, ANHONI and the Johnsons, Denzel Curry, Wet Leg, Cap’n Jazz, Kim Deal, Los Campesinos!, The Jesus Lizard, Waxahatchee, Fcukers, Destroyer, Magdalena Bay, Squid, This is Lorelei, Chat Pile, High Vis, Angélica Garcia. Di seguito trovi la locandina con tutti i nomi

https://www.primaverasound.com/en/porto

https://www.instagram.com/primavera_sound/