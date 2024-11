Il terzo e ultimo volume dei cofanetti antologici G Stands for Go-Betweens del gruppo The Go-Betweens uscirà il 13 dicembre tramite la label Domino. Il volume 3, che contiene quattro LP in vinile e sette CD, copre il periodo 2000-2006, quando Grant McLennan e Robert Forster riformarono la band dopo lo scioglimento nel 1989. Il box include i loro ultimi tre album: The Friends Of Rachel Worth del 2000, Bright Yellow Bright Orange del 2003 e il loro ultimo album, Oceans Apart del 2005. Tutti e tre sono stati rimasterizzati e Oceans Apart è stato anche remixato dal produttore Mark Wallis. Come hanno fatto con i primi due cofanetti, i primi 421 ordini del Vol 3 arrivano agli acquirenti con un libro dalla biblioteca personale del defunto Grant McLennan (morto di infarto nel 2006) insieme a un segnalibro firmato da Forster.



http://www.go-betweens.net/

https://www.facebook.com/gobetweens/