Napoli si prepara a diventare, per il terzo anno consecutivo, il cuore pulsante della world music industry internazionale con la quarta edizione di Musiconnect-Italy | Napoli World, in programma dal 28 al 30 novembre 2024. Con il patrocinio morale del Comune di Napoli e parte integrante del progetto “Napoli Città della Musica”, l’evento accoglierà 30 delegati internazionali provenienti da 17 paesi e offrirà un ricco programma di 14 live showcase, 3 panel, 1 speed meeting, 1 workshop e 2 dj set notturni.

Sotto la direzione artistica del Maestro Enzo Avitabile, Napoli World si conferma una piattaforma d’eccellenza per la contaminazione culturale, il networking e la valorizzazione della diversità, promuovendo l’internazionalizzazione musicale degli artisti italiani, con particolare attenzione ai talenti del Sud Italia. Tra gli artisti selezionati spiccano Maluf System e Alessandro D’Alessandro, che rappresentano l’eccellenza e l’innovazione della scena musicale emergente. Gli artisti in programma sono: Balkansambel (Slovakia), Outlet Drift (Taiwan), Mari Kalkun (Estonia), Saz (India), Xiido (South Korea), Julia Kozakova (Slovakia) e dall’Italia Nubras Ensemble, PS5, Afro Dream, Faraualla, Big Dave Munkola, Daniele Sepe & Galactic Syndicate, Noises From The Wardrobe, Buglione World Selecta.

Le attività si terranno in tre location iconiche della città – il Teatro Nuovo, l’Auditorium 900 e Kestè – e saranno arricchite da collaborazioni prestigiose con Upbeat e Babel Music Expo. Napoli World 2024 si conferma così non solo un evento musicale, ma un autentico ponte culturale e simbolico, capace di celebrare la bellezza della diversità e il potere dell’incontro attraverso il linguaggio universale della musica.



https://www.musiconnect-italy.com/ (Guarda il video report del 2023)

https://www.instagram.com/music_connect_italy/