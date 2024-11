Il nuovo album del giovane gruppo post punk Squid, Cowards, esce il 7 febbraio 2025 ancora una volta su label Warp Records. Per la band di Brighton siamo al terzo album in cui intrecciano nove brani per nove storie i cui protagonisti fanno i conti con culti, carisma e apatia. Personaggi reali e immaginari che si muovono nell’oceano oscuro tra il bene e il male, descrive la nota stampa.

Il primo brano pubblicato da Cowards s’intitola “Crispy Skin”, presenta un Ollie Judge teso e paranoico che attraversa un mondo distopico riccamente immaginato, con un lirismo tagliente in parte ispirato al libro Tender Is The Flesh, dove il cannibalismo diventa la norma.



Dalle note stampa si evince che in Cowards, il quintetto art rock inglese esplora trame folk, kosmische, psichedeliche, jazz ed elettronica. La band ha registrato Cowards ai Church Studios di Crouch End con la produttrice vincitrice del premio Mercury Marta Salogni e con Grace Banks. Alla produzione aggiuntiva c’è Shifu e collaboratore di lunga data Dan Carey, che ha registrato i primi due album della band. Il disco è stato mixato a Seattle da John McEntire, prima di essere compresso dalla ricca catena analogica del mastering di Heba Kadry a Brooklyn, New York. Per ulteriori voci e strumenti, Squid si è rivolto ad amici e musicisti illustri: la cantautrice sperimentale danese Clarissa Connelly, il compositore, pianista e cantante Tony Njoku, Rosa Brook del gruppo punk Pozi, il mago delle percussioni Zands Duggan e i collaboratori di Jonny Greenwood del Ruisi Quartet per violino, viola e violoncello. La gamma del suono ha permesso a Squid di spingersi oltre, scrivendo arrangiamenti che si sviluppano in crescendo prima di precipitare in una melodia discreta. Voci fugaci in tondi inquietanti evocano canti preistorici e filastrocche.



https://squidband.uk/

https://www.instagram.com/squidbanduk

https://www.facebook.com/squiduk