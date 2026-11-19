Il disco esce il 27 novembre per la label del gruppo. Registrato dal vivo su nastro nello studio casalingo di Christian Billard a Long Island, arriva a quattro anni dall’esordio omonimo. la band celebrerà l’uscita con quattro serate live.

Star’s Revenge non è un progetto nato per caso. Olive Faber, batterista dei Sunflower Bean, ed Emily Green, chitarrista dei Geese, hanno iniziato a suonare insieme prima che i Geese diventassero una delle band indie rock più seguite del momento. Il loro secondo album, “Star’s Revenge II”, uscirà il 27 novembre 2026, a quattro anni di distanza dal debutto omonimo del 2022.

Il primo estratto è “Don’t Worry Dynamite“, un brano cantato da Faber che mette insieme power pop, garage rock e una slide guitar che spinge il tutto verso territori inattesi. La critica lo ha descritto come un pezzo che unisce un’anima twee a un’impronta classic rock, con un riferimento ai Replacements che finiscono per caso sulla Sarah Records. Il video è diretto da Faber insieme ad Arielle Herman.

La formazione che ha inciso il disco è la stessa che si è consolidata dal vivo in questi anni: Faber e Green alla chitarra e alla voce, Christian Billard alla batteria e Jonny Ceballos al basso. Billard arriva dai Turnip King, mentre Ceballos ha suonato con Outremont, So Long Goodnight e i Paranoyds. La registrazione è stata fatta dal vivo su nastro nello studio casalingo di Billard a Long Island.

La descrizione che accompagna l’album lo definisce “un viaggio attraverso l’amore, la dipendenza e l’amicizia”, e allo stesso tempo “un disco rumoroso per persone tranquille”. È una sintesi che restituisce bene l’equilibrio della band: canzoni che affondano le radici nel rock classico e nel college rock, ma che non hanno paura di lasciare spazio a momenti di sospensione e a testi che parlano di cose quotidiane con una sincerità che non cerca effetti speciali.

La tracklist conta undici brani e include, oltre al singolo, titoli come “Clean”, “Teenage Daydream”, “Sorry”, “Fine Line”, “Oh God”, “USA”, “Sea Shanty”, “Last Cigarette”, “Look At You” e “Something Missing”.

Per celebrare l’uscita, la band si esibirà per quattro serate consecutive al Hart Bar di Brooklyn, dal 28 al 31 dicembre, con una selezione di aperture curate dal gruppo per ogni serata. Non è un tour vero e proprio, ma un modo per stare vicini al pubblico della scena DIY newyorchese da cui il progetto è nato e che continua a essere il suo contesto naturale.

Star’s Revenge nasce come uno spazio in cui Faber e Green possono seguire l’istinto senza le aspettative che circondano le loro band principali. I Sunflower Bean e i Geese hanno percorsi diversi, ma entrambi hanno portato i loro membri sotto i riflettori. Star’s Revenge, al contrario, è rimasto un progetto legato alla scena dei piccoli locali, alle serate senza troppe pretese e a un modo di fare musica che non ha bisogno di annunci roboanti per esistere.



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