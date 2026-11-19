Ritorno all’essenziale e quieta intimità nel nuovo viaggio sonoro di Tender Ender.

A meno di un anno dal buon debutto, Thomas Schmidiger, alias Tender Ender, torna a farsi vivo con Red Kites, un secondo lavoro profondamente intimo, sobrio e rigoroso. Per l’artista e polistrumentista svizzero, che ha un passato in un trio power rock prima di approdare a delicate e pensose architetture slow-core, questo album rappresenta la piena maturazione di una cifra stilistica che fonde pop noir, malinconia ambient ed eleganti ballate al pianoforte.

Attento e critico osservatore del panorama culturale contemporaneo, Schmidiger usa la propria musica per interrogarsi sul valore dell’arte in un’epoca di stanchezza espressiva. L’artista svizzero ha deciso di dare un’interpretazione a questa stanchezza con una lucida ed efficace opera di sottrazione. Nelle sue nove tracce curatissime, l’album abbatte i fronzoli della produzione moderna per riscoprire un rituale ormai dimenticato: la musica concepita per lo spazio domestico, pensata per essere vissuta e condivisa piuttosto che compulsivamente consumata.

Rifiutando la facile nostalgia, Schmidiger pone al centro dell’opera un vecchio organo da casa, la cui minimale sezione ritmica integrata fa da scheletro a una tavolozza sonora calda e avvolgente: harmonium, vibrafono, pedal steel e un pianoforte essenziale. Sulle sonorità di questi strumenti domina il timbro spesso baritonale del cantautore, che si intreccia alle voci sussurrate di Sabine Ruch regalando momenti di quieta intimità e intensa carica emotiva.

Il percorso dell’album vive di sfumature sottili ed efficaci contrasti, tra l’andirivieni melodico ed intenso affidato al solo pianoforte di Feed The Lie e le scivolate morbide di Woke Up With A Knife, fino ai momenti avvolgenti di Full of Hope e Tonight We’re Alive, che evocano gli Swans meno aggressivi e ridondanti. Tra gli episodi più intensi c’è sicuramente Choice, che per la sua solennità e spiritualità lascia intravedere atmosfere quasi gregoriane.

Discreto, senza tempo eppure di forte immediatezza, Red Kites rivela un autore padrone dell’arte dell’essenziale. Togliendo il superfluo, Tender Ender firma un disco la cui risonanza emotiva continua a vibrare a lungo, ben oltre il silenzio dell’ultima nota.



https://tenderender.com/albums/red-kites