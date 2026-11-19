Il disco del 1996 torna in una edizione deluxe che include “Lisa Helps The Blind”, tredici tracce tra inediti, demo e registrazioni sul campo risalenti al 1995-1997. L’uscita digitale è fissata per il 20 gennaio 2027, quella fisica per il 26 febbraio. già disponibile “Colette And The Mystery Girl”, registrata in una cucina nel 1994. La band suonerà il 29 novembre all’Orion club di Ciampino, Roma.



A trent’anni di distanza, “If You’re Feeling Sinister” continua a essere il disco per cui molti hanno scoperto i Belle and Sebastian, e quello che ancora oggi viene citato quando si parla della loro capacità di scrivere canzoni che sembrano racconti. Per celebrarlo, la band di Glasgow ha annunciato una riedizione che non si limita a rimasterizzare l’album originale, ma aggiunge un secondo disco intero di materiale inedito.

Il disco bonus si intitola “Lisa Helps The Blind” e raccoglie tredici tracce registrate tra il 1995 e il 1997, il periodo in cui “If You’re Feeling Sinister” stava prendendo forma. Dentro ci sono canzoni mai pubblicate, demo primitive, versioni alternative di pezzi diventati poi classici del repertorio della band, e anche frammenti di segreterie telefoniche e una sessione radiofonica locale.

Il titolo, ha spiegato Stuart Murdoch nelle note che accompagnano l’album, viene da un titolo del Glasgow Evening Times dedicato a una ragazza che lavorava con persone non vedenti. “Conoscevamo Lisa perché il sabato ballava alla Art School. Non le abbiamo mai parlato, frequentava un altro giro, ma era indiscutibilmente affascinante e bella. L’abbiamo costruita nella nostra immaginazione: aiutava i ciechi di giorno, ballava ed era favolosa di notte” .

Ad anticipare l’uscita è “Colette And The Mystery Girl”, registrata da Murdoch con alcuni amici in una cucina adattata a studio nel 1994. Il pezzo ha un’andatura da ballata acustica con flauto, e già dalle prime note si capisce perché la band abbia scelto di recuperarlo: è una canzone che, per scrittura e atmosfera, avrebbe potuto stare tranquillamente su “If You’re Feeling Sinister” senza sfigurare .

La tracklist completa alterna pezzi nuovi come “The Disenchanted Pony”, “The Sunday Gang”, “For Owls And Hipsters”, “Passion Play”, “The Girl Who Sang The World’s As Soft As Lace” e “I Keep Seeing You Round” a versioni alternative di brani noti come “Sleep The Clock Around”, “Get Me Away From Here I’m Dying”, “The Rollercoaster Ride” e “Judy And The Dream Of Horses”. C’è anche una versione radiofonica di “The State I Am In” e un frammento di segreteria telefonica che apre il disco .

L’edizione digitale uscirà il 20 gennaio 2027, mentre quella fisica arriverà il 26 febbraio. La versione standard sarà un LP in vinile bianco. Per i collezionisti, la Matador records ha preparato una edizione deluxe limitata in doppio LP, disponibile esclusivamente via mail order attraverso il negozio dell’etichetta, con un libro cartonato che raccoglie fotografie rare e mai viste prima dagli archivi personali della band, oltre a saggi firmati da Murdoch e dal giornalista Damien Love. Le prevendite per questa edizione chiudono il 22 gennaio 2027, con spedizione prevista ad aprile .

“If You’re Feeling Sinister” è uscito il 18 novembre 1996, pochi mesi dopo “Tigermilk”, e ha segnato un punto di svolta per la band: era il primo disco con una formazione stabile e completa, e l’ultimo in cui i Belle and Sebastian erano esclusivamente il veicolo della scrittura di Murdoch. Come ha scritto Damien Love nelle note della riedizione, è “lo stesso mondo visto dalla stessa angolazione, ma con più dettagli”. La tavolozza musicale è più ristretta, ma le melodie hanno una forza e una sicurezza che spesso lavorano in contrappunto con i personaggi sotto esame .

Per i fan di lunga data, “Lisa Helps The Blind” è l’occasione per sentire come quelle canzoni sono nate, prima di diventare quelle che conoscono a memoria. Per chi si è avvicinato di recente, è un modo per capire da dove viene la scrittura di Murdoch, e perché a trent’anni di distanza continua a funzionare.



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