I Pains of Being Pure at Heart hanno deciso di pubblicare un nuovo album assemblando alcuni dei loro brani meno conosciuti. La compilation intitolata B-Sides Perfect Right Now: A Slumberland Collection 2008-2010 uscirà il 7 febbraio per la Slumberland records.

“Molte di queste canzoni, come quelle che costituivano il nostro disco di debutto, sono state scritte all’epoca, creando un pop fantasioso e selvaggio dettato dalla nostra abilità musicale del momento”, ha detto Kip Berman. “Ma anche se questo è ormai irrevocabile, continuo a credere che non ci sia niente di meglio che fare musica con i propri amici”.

I Pains of Being Pure at Heart hanno annunciato la loro separazione nel 2019, con Kip Berman che ha continuato a pubblicare musica come Natvral. Tuttavia la band ha annunciato di recente una reunion per una serie di concerti nel 2025. Così il 19 febbraio inizia un tour nella penisola iberica che parte da Oporto e proseguirà fino al 2 marzo nelle città di La Coruña, Oviedo, Tarragona, Madrid, Siviglia, Murcia, Valencia, Barcellona, Saragoza, San Sebastian. La band farà un salto anche in Italia e precisamente al MiAmi festival di Milano il giorno 24 maggio 2025.



