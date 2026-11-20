A circa dodici mesi dalla scomparsa di Gary “Mani” Mounfield, avvenuta il 20 novembre 2025 per problemi respiratori legati a un enfisema polmonare, il mondo della musica di Manchester si è fermato a ricordarlo. Il bassista aveva 63 anni. A dicembre era stato sepolto nella cattedrale della città, con Liam Gallagher, Paul Weller e Ian Brown tra i presenti.

Un anno esatto. Il 20 novembre 2026 il mondo del rock britannico ha ricordato Gary “Mani” Mounfield, il bassista che ha attraversato due delle band più importanti di Manchester, gli Stone Roses e i Primal Scream. Mani era morto il 20 novembre 2025, a 63 anni, per problemi respiratori collegati a un enfisema polmonare che lo accompagnava da tempo. Si è spento nel sonno, nella sua casa di Heaton Moor .

Liam Gallagher è stato tra i primi a ricordarlo sui social. “Un anno fa oggi abbiamo perso il nostro EROE, il nostro AMICO, l’unico e solo GARY MANI MOUNFIELD. Ti penso sempre, Rkid”. Un anno prima, Gallagher aveva portato la bara di Mani fuori dalla cattedrale di Manchester insieme ai membri degli Stone Roses Reni e John Squire. Il suo compagno negli Oasis, Bonehead, ha pubblicato su X un messaggio accompagnato dal link a “I Wanna Be Adored” degli Stone Roses: “Ti penso oggi, Mani”. Su Instagram ha poi condiviso una foto che lo ritraeva con una maglia del Brasile con il nome di Mani, scattata prima del concerto degli Oasis in quel paese proprio nel giorno della scomparsa .

I Primal Scream, la band di cui Mani era entrato a far parte nel 1996 e con cui aveva suonato fino al 2011, lo hanno ricordato con una fotografia di Bobby Gillespie insieme a lui, scattata dal fotografo Kevin Cummins. “Un anno senza Mani”, hanno scritto Simone Marie Butler, ex bassista della band, ha aggiunto: “Un anno che non c’è più, sempre nei nostri cuori”.

Tra i tributi più personali c’è quello di Rowetta, ex cantante degli Happy Mondays, che ha ricordato anche Craig Gill degli Inspiral Carpets, scomparso il 22 novembre 2016: “Un anno senza Mani. Il giorno più triste. Dieci anni senza Gilly. Per sempre amati e mancati”. Terry Christian, ex conduttore di The Word e amico di Mani, ha pubblicato un post con una foto che li ritraeva insieme, raccontando un aneddoto: “Mani mi prendeva in giro perché cercavo un selfie con Wayne Rooney. Poi ho detto: è ora di farne uno anche noi. Gli ho persino fatto togliere quella smorfia che faceva spesso nelle foto. Sono contento di averlo fatto” .

Mani era nato quattro giorni prima di morire, e anche quel giorno è stato ricordato. John Squire, chitarrista degli Stone Roses, ha pubblicato un video di un albero accompagnato da “Waterfall”: “Mi manchi, fratello” . I Primal Scream e Simone Marie Butler hanno dedicato un pensiero anche al suo compleanno: “Ci manchi incredibilmente, caro fratello bassista” .

La scomparsa di Mani è stata documentata anche in “Don’t Look Back In Anger”, il film sugli Oasis uscito di recente. I registi Will Lovelace e Dylan Southern hanno raccontato a NME l’emozione che ha attraversato la band e lo staff quando hanno appreso la notizia, mentre erano in Brasile per un concerto. “Non era solo la band, era tutto lo staff. Il giorno in cui è successo si sentiva il dolore e lo shock tra tutti”, ha detto Southern. Lovelace ha aggiunto: “C’era un’energia nel pubblico e nello stadio quella notte che ha reso il momento straordinario. Si vede nel film quanto significasse per loro”.

Per Manchester, Mani non era solo un musicista. Era il bassista che aveva contribuito a definire il suono di due band che hanno cambiato la musica britannica, ma anche una persona che la città sentiva propria. A un anno di distanza, i tributi arrivano da chi lo ha conosciuto e da chi lo ha ascoltato, senza distinzione.



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