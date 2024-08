La band Amyl and the Sniffers ha annunciato Cartoon Darkness, il loro terzo album (e il primo in tre anni), che uscirà il 25 ottobre tramite Rough Trade/B2B Records/Virgin Music Group. Hanno realizzato l’album, all’inizio del 2024, con il produttore Nick Launay, che ha lavorato già con Midnight Oil e INXS, Nick Cave e IDLES; presso i 606 Studios dei Foo Fighters a Los Angeles.

L’album è anticipato dal singolo “Chewing Gum” che potete ascoltare qui sotto. La cantante Amy Taylor dice che i testi, dei 13 brani che compongono la tracklist, parlano di “crisi climatica, guerra, intelligenza artificiale, con forte attenzione alle dinamiche delicate della politica e la bestia dei dati di Big Tech, il nostro dio moderno”. Inoltre aggiunge la cantante: “i temi riguardano il fatto che la nostra generazione si nutre di informazioni con il cucchiaino. Sembriamo adulti, ma siamo bambini per sempre rinchiusi in un guscio. Stiamo tutti ingurgitando passivamente distrazioni che non causano nemmeno piacere, sensazione o gioia, causano solo intorpidimento.”



https://www.amylandthesniffers.com/

https://www.facebook.com/amylandthesniffers

https://www.instagram.com/amylandthesniffers/