Lunedi 2 settembre si svolgerà la prima edizione di Napoli Spacca – soundscapes city performance, un progetto di ricerca sonora dell’ambiente urbano e naturale, un percorso creativo pensato per dare nuova vita ai suoni della città, proteggere il passato proiettandolo nel futuro, e preservare le tradizioni orali e musicali. Il progetto intende creare un dialogo tra le diverse generazioni e tra la tradizione e l’innovazione tecnologica. E’ un tributo alla resilienza e alla bellezza di Napoli, un invito a riscoprire l’anima sonora della città attraverso un’esperienza culturale profonda e suggestiva.

Il progetto, promosso dall’Ufficio musica del Comune di Napoli, ricerca, cattura ed elabora i suoni urbani di Napoli ed è stato affidato a due artisti di straordinaria caratura: Paolo Polcari, tastierista, co-fondatore e producer del gruppo Almamegretta, e Stuart Braithwaite, chitarrista scozzese e leader del gruppo post-rock Mogwai. La loro collaborazione permette di unire tecniche di registrazione tecnologicamente avanzate con un’approfondita conoscenza delle tradizioni sonore, creando un perfetto mix di innovazione e folklore.

L’evento culminante di “Napoli Spacca” avrà luogo il 2 settembre 2024 alle ore 21:00 presso il suggestivo cortile di Castel Nuovo / Maschio Angioino. La performance live sarà unica che, grazie all’uso di strumenti della tradizione e alla struttura dell’installazione sonora, offrirà al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente.

L’ingresso è libero, ma su prenotazione dal 26 agosto ore 12 a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-napoli-spacca-973740723717

Precedentemente, alle ore 11:30 sempre ad ingresso libero senza prenotazione, avrà luogo a Palazzo Cavalcanti – Casa delle Culture (via Toledo 348), il panel “Ri-generarsi, tra tradizioni popolari e innovazione sonora. Napoli spacca ancora.” Parteciperanno Paolo Polcari e Stuart Braithwaite, il delegato del Sindaco per l’industria per l’audiovisivo Ferdinando Tozzi, il coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo, Prof. Leandro Pisano, curatore, critico e ricercatore indipendente, che si occupa delle intersezioni tra arte, suono e tecnoculture.

Altre info

https://www.facebook.com/NapoliSpacca

https://www.instagram.com/napoli_spacca_napoli/