Quarto album per i Viagra Boys che tornano a pub blicare un nuovo full lenght dopo Cave World del 2022. La band di Stoccolma, tra gli alfieri della nuova ondata post wave, ha annunciato “viagr aboys” che uscirà il 25 aprile tramite la loro etichetta Shrimptech Industries. L’album è stato realizzato con la collaboratore di Pelle Gunnerfeldt e il primo singolo estratto è “Man Made Out of Meat“, brano ispirato dai viaggi durante il tour con i Queens of the Stone Age, e include riferimenti a Matthew Perry, OnlyFans e altri. Di seguito potete vedere il videoclip del regista Daniel Björkman che ha affermato: “L’immaginazione è scomparsa. La creatività è un concetto. Rubare è premuroso. Il furto non ha prezzo. Il denaro è un mezzo per raggiungere un fine. L’arte è una bugia. I computer sono inutili. La musica è l’insegnante supremo. Il gusto è nemico della creatività e di un futuro migliore. L’immaginazione artificiale è tra noi.”



La band dopo la doppia esibizione prevista a metà aprile al Coachella Valley Music and Arts Festival partirà per un lungo tour primaverile in Europa, ma nessun live in Italia, per proseguire in autunno negli Usa.



