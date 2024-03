I tedeschi Einstürzende Neubauten, band iconica dell’industrial music, hanno annunciato un nuovo album dal titolo Ramps (apm: alien pop music) che uscirà il 5 aprile tramite la label Potomak.

“Nell’album ci sono alcune soluzioni che non avevo mai formulato prima“, afferma il fondatore Blixa Bargeld. “Credo che si possa raggiungere una maggiore conoscenza attraverso la musica. È sempre stato così. Cerco e trovo nella musica sempre qualcosa che prima non conoscevo e canto in un modo che prima non facevo ed è qualcosa che poi si rivela vero. O, per dirla ad un livello più basso, qualcosa che almeno abbia un significato.”

L’artwork dell’album, in giallo, richiama il White Album dei Beatles. “Si basa sull’idea che gli Einstürzende Neubauten sono famosi in un altro sistema solare quanto i Beatles lo sono nel nostro mondo“, dice Blixa.

Il primo singolo estratto dall’album è “Ist Ist” che, a differenza delle canzoni in Alles in Allem del 2021, contiene un po’ di quella decostruzione sonora tipica dei Neubauten di vecchia scuola.



La band inizierà un tour che toccherà anche l’Italia in autunno, questi gli appuntamenti:

01 ottobre 2024 Roma, Auditorium Parco della Musica

02 ottobre 2024 Milano, Teatro del Verme

03 ottobre 2024 Ferrara, Teatro Comunale / Ferrara Sotto le Stelle



https://neubauten.org/en/

https://www.facebook.com/EinstuerzendeNeubauten

https://www.instagram.com/neubautenorg/

ph. credit: Thomas Rabsch