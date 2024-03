Sembrerebbe che gli Orange 9mm abbiano dei piani per il futuro, anche se non con la formazione originale. Chaka Malik, cantante della post hardcore band Newyorkese, ha recentemente accennato su Instagram ad alcune attività imminenti che confermano che il batterista degli Spotlights Chris Enriquez e il bassista Cory Bonfiglio (Total Meltdown) si sono aggiunti al gruppo che vede ancora lo storico chitarrista Taylor McLam.



Segnali di reunion live, con annesso progetto discografico, si erano avuti già nel 2020 quando Malik oramai voce stabile nei Burn, disse che gli Orange 9mm, con Chris Traynor (in precedenza nei Fountainhead, poi negli Helmet e Rival Schools, e attualmente nei Bush), avevano pianificato di pubblicare una nuova canzone e “forse” suonare alcuni spettacoli dopo la fine della pandemia da Covid.



Oggi finalmente si muove qualcosa e su Instagram Chaka ha pubblicato una foto di se stesso e Taylor McLam (che si unì alla band come bassista nel 1996 e sostituì Traynor alla chitarra quando lasciò per suonare negli Helmet quello stesso anno), scrivendo che non si erano visti “in un un paio di decenni” e che “hanno avuto la loro prima jam sessions”.



Nel 2023 il gruppo aveva ristampato l’Ep “Ultraman Vs. Godzilla” uscito nel ’98 per Ng Records. La discografia del gruppo non fu prolifica con brillanti schegge hard core, e accenni di crossover metal, si fecero notare con l’omonimo debutto nel ’94 su Revelation Records per poi pubblicare gli album “Driver Not Included” (nel ’95 li proiettò a livelli mainstream al fianco di Korn, Deftones, Quicksend e Helmet); “Tragic” nel ’96 per la Atlantic e infine nel ’99 con “Pretend I’m Human” uscito la la NG Records.



https://www.instagram.com/orange9mmnyc/