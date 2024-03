Diamanda Galás ha annunciato la sua ultima pubblicazione, si tratta di un live dal titolo “Diamanda Galás In Concert” e contiene una serie di performance registrate durante i concerti tenuti alla Thalia Hall di Chicago e al Neptune Theatre di Seattle del 2017. L’album uscirà il 14 giugno 2024 tramitela label Intravenal Sound Operations.

In Concert è una lunga e intenso concerto di solo pianoforte e voce che dimostra la gamma espressiva della straordinaria voce della musicista, cantautrice e visual artist americana. In questo lavoro crudo e nudo “spoglia la confortante patina del tempo, della tradizione e delle convenzioni stilistiche per esporre ed esprimere la vera emozione umana che è il cuore vivente di una canzone.”

In Concert esplora una gamma eclettica di materiale; rembetika, soul, ranchera, country e free jazz, e le sue appassionate eviscerazioni rivelano la loro parentela nascosta. Quattro delle canzoni – O Prósfigas, La Llorona, Let My People Go e Ánoixe Pétra sono una sorta di dedica agli abbandonati, emarginati e degradati; le altre tre sono canzoni d’amore hardboiled. Su Bandcamp e YT è possibile ascoltare in anteprima il brano “A Soul That’s Been Abused“, un’interpretazione dell’abietta ballata soul di Ronnie Earl.



