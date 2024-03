Sting torna improvvisamente con un nuovo progetto live denominato 3.0 Per lo storico band leader del gruppo The Police si prevede un lungo tour in power trio, che non sarà certo formato con Andy Summers e Stewart Copeland bensì in compagnia del chitarrista Dominic Miller e il batterista Chris Maas.

Il tour di 3.0 lo vede anche suonare in luoghi più intimi e in molte città addirittura in doppia/tripla data. A New York, il trio, suonerà tre sere al Brooklyn Paramount il 7, 9 e 10 ottobre, e suoneranno anche al Capitol Theatre di Port Chester il 12 ottobre.

Le altre città che verranno toccare tra il 17 settembre e il 13 novembre sono: Detroit, Toronto, Philadelphia, Boston, Port Chester, Washington DC, Miami, Atlanta, Chicago, San Francisco e Los Angeles.



