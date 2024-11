Gli Interpol pubblicheranno un album dal vivo che hanno registrato, a giugno scorso, direttamente su acetato (ovvero il secondo passaggio dei cinque prima di diventare definitivamente vinile) alla Blue Room della Third Man Records, a Nashville di Jack White. Il lavoro ha catturato la performance di brani tratti dagli album Turn on the Bright Lights, Antics, Our Love to Admire, l’omonimo Interpol ed El Pintor. Di seguito potete ascoltare una versione dal vivo di “Say Hello to the Angels“.

Il Live at Third Man Records degli Interpol, in uscita il 6 dicembre, presenta una fotografia di copertina di Angelina Castillo e il layout della confezione realizzato da Sarah Goldstein. L’album dal vivo seguirà l’album in studio del 2022 The Other Side of Make-Believe e una recente ristampa di Antics.

Queste le tracce:

01 Pioneer to the Falls (Live)

02 Say Hello to the Angels (Live)

03 Narc (Live)

04 My Desire (Live)

05 All the Rage Back Home (Live)

06 Lights (Live)

07 NYC (Live)

08 Not Even Jail (Live)



https://www.interpolnyc.com/

https://www.instagram.com/interpol

https://www.facebook.com/interpol