I Franz Ferdinand hanno condiviso il secondo singolo dal loro prossimo album The Human Fear in uscita per la label Domino. Come “Audacious”, il primo singolo dell’album, “Night or Day” ha un incedere “drammatico” e fa riferimento al sound glam stile Sparks. Di seguito potete vedere il video diretto da Rianne White.

“La vita potrebbe non essere mai facile, ma dannazione, faremo in modo di viverla notte e giorno”, dice Alex Kapranos che spiuega la lavorazione del videoclip: “Abbiamo collaborato con la talentuosa Rianne White per catturare il Drama-Noir dell’ambiente in cui abbiamo registrato questo e il resto dell’LP. Ha una sensibilità ed un’energia che sono esplose in quello spazio, dando uno sguardo al mondo in cui abbiamo realizzato la musica… il cuore oscuro della Scozia batte forte”.

La band farà un lunghissimo toyr mondiale che toccherà anche Milano il 20 febbraio ma presso il Fabrique è già tutto sold out.



https://franzferdinand.com/

https://www.facebook.com/officialfranzferdinand

https://www.instagram.com/franz_ferdinand/