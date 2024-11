Sergio Vega dei Quicksand, ed ex bassista dei Deftones, ha rivelato nel 2022 che aveva diversi nuovi progetti musicali inclusa una produzione di singoli che dovrebbe includere una brano con l’ex cantante degli Every Time I Die Keith Buckley. Nel mentre ha appena lanciato una nuova band chiamata Strict in collaborazione con sua moglie Annette Rodriguez che è anche una fotografa e una nota cosplay (azulettecosplay). Il singolo di debutto s’intitola “Say It” e lo potete ascoltare quo sotto con un videoclip diretto da Atiba Jefferson. La coppia ha prodotto insieme la traccia con Sergio che si è occupato della chitarra e dei cori, Will Yip ha co-mixato e Annette canta urlando come se fosse assetata di sangue.



https://www.facebook.com/strict.band

https://www.instagram.com/strict.band