Appena cinque date, tra marzo e aprile, per i gruppi più influenti e iconici della scena hardcore-punk degli anni ’80. Dead Kennedys e Bad Brains, con H.R. integrato nei primi, annunciano un tour della costa orientale degli Stati Uniti.

Le tappe inizieranno il 28 marzo a Boston, proseguiranno fino al 3 aprile a Washington, D.C., toccando New York City (29 marzo); Allentown, Pennsylvania (30 marzo); e Philadelphia (2 aprile). La band di supporto saranno i Raging Nathans.

H.R., l’iconico frontman dei Bad Brains, si unisce a questo mini tour nonostante, negli ultimi anni, gli sia stata diagnosticata la sindrome SUNCT. La condizione medica provoca cicli di intensi mal di testa che gli hanno reso quasi impossibile esibirsi. Il disturbo schizoaffettivo è una forma di schizofrenia caratterizzata da allucinazioni o deliri e sintomi di disturbi dell’umore, come depressione o mania.



Sebbene siano passati quasi 40 anni da quando il cantante Jello Biafra lasciò i Dead Kennedys, la band è composta ancora dai membri originali East Bay Ray (chitarra) e Klaus Flouride (basso), che contribuirono a co-fondare il gruppo punk di San Francisco nel 1978 con il cantante Ron Skip Greer alla voce della band dal 2008, mentre Steve Wilson è subentrato alla batteria dopo la scomparsa di D.H. Peligro nel 2022.



http://deadkennedys.com/

https://www.instagram.com/dead__kennedys

https://www.facebook.com/deadkennedys/

https://www.facebook.com/TheRealOfficialHR

https://www.instagram.com/therealofficialhr