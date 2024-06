La rock band di Manchester Pale Waves, con la frton woman Heather Baron-Gracie, ha annunciano il nuovo album dal titolo Smitten, in uscita il 20 settembre su etichetta Dirty Hit. Il primo singolo “Perfume” anticipa la pubblicazione e potete ascoltare di seguito.



Smitten, il loro quarto album, è stato scritto negli ultimi due anni tra US e UK ed è annunciato, da fonti ufficiali, che sarà meno pop punk del precedente Unwanted (pubblicato nel 2022) bensì ci sarà un sound alt-pop tipico della loro città di provenienza.

Nei testi c’è un’ossessione per le vite precedenti, tanto per quelle più recenti quanto per quelle meno. Mentalmente, Heather (Baron-Gracie) si è ritrovata in uno spazio sicuro dove poter respirare e riflettere, come se stesse sfogliando le pagine di un vecchio diario scritto nell’adolescenza e fosse rimasta sorpresa da quello che ha scoperto.



“Mi sono ritrovata a scrivere non solo di un certo periodo di tempo, ma di tutta la mia vita, di anni fa“, dice Heather Baron-Gracie. “Quando mi innamoro sprofondo ed è interessante e affascinante e mi colpisce quando qualcuno poi esce dalla tua vita per diventare poi un totale estraneo. “



https://palewaves.co.uk/

https://www.instagram.com/palewaves

https://www.facebook.com/palewaves