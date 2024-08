Il duo britannico Sleaford Mods ristampa il suo settimo disco “Divide and Exit” con l’aggiunta di due brani al tempo scartati. L’occasione è il decimo anniversario dall’uscita. I brani nuovi sono “Git Some Balls” e “Air Con”, il primo è uno schematico post punk algido ed emotivo, che ha in nuce l’eredità dei PIL, in quanto fonde spaccature spavalde, groove ipnotici e voci frenetiche. “Air con”, invece, è apparentemente più lineare con un groove monocorde e con l’aggiunta di un hammond come valore aggiunto che si sposa perfettamente con il rapping rabbioso di Williamson. Quando fu pubblicato nel 2014 “Divide and Exit” irruppe sulla scena indie in modo esplosivo, riprendendo le tematiche del punk inglese più ideologizzato e di sinistra, perché esprimeva la rabbia per il furto dei diritti intentato dai conservatori e dalla classe dirigente ai danni del popolo inglese. Sulla stessa scia si inserirono gli altri ottimi gruppi del revival post-punk d’oltremanica: Idles, Gilla Band, ecc. In effetti, considerando l’autolesionismo degli inglesi che hanno dimostrato uscendo dall’Ue, questo disco ha ancora una sua attualità, perché l’intento del duo era anche quello di utilizzare questo lavoro per far recuperare la coscienza di classe al proletariato del loro Paese. Riascoltate le contrazioni di “From Rags to Richards”, le intriganti fusioni tra post punk e d’n’b di “You’re Brave”, che rimanda al miglior Pop Group, o l’assalto all’arma bianca di “Keet Out Of It” e “Air Conditioning” qui rielaborata e resa un po’ acida e martellante; e il post-punk anni ’80 in 4/4 di “Tied Up In Notz”. Le tracce eccitano ancora e sono uno stimolo a tornare a combattere per riconquistare tutto quello che i liberisti hanno rubato alle classi medie e basse.



Divide and Exit (10th Anniversary Edition) by Sleaford Mods