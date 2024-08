Inizierà dal Galles precisamente a Cardiff (Principality Stadium 4 e 5 luglio) il ritorno dal vivo del gruppo brit pop Oasis. Dopo lo scioglimento, avvenuto “in diretta” prima del concerto di Parigi al festival Rock en Seine il 28 agosto del 2009, Noel e Liam Gallagher, i “fratelli litigiosi” che in questi ultimi 15 anni se ne sono dette di tutti i colori, e dopo vari progetti solisti molto zoppicanti; hanno deciso di riunirsi per un tour britannico che toccherà anche la loro città natale Manchester (Heaton Park 11, 12, 19, e 20 luglio), Londra (Wembley Stadium 25, 26 e poi 2 e 3 agosto), Edimburgo (Scottish Gas Murrayfield Stadium 8 e 9 agosto) e Dublino (Croke Park 16 e 17 agosto). I motivi della reunion sono evidentemente di natura economica; dopo anni di schermaglie anche dure tra i due è evidente che la frattura era insanabile. Guardare il successo della reunion dei Blur, il richiamo economico e l’anniversario dell’uscita dell’album “Definitely Maybe” hanno creato una combo tale da riportarli in scena.



Oltre a questo tour che è preludio a un tour mondiale che verrà annunciato, c’è da segnalare la pubblicazione da parte della Sony della Deluxe 30th Anniversary Edition dell’album di debutto “Definitely Maybe”, disponibile dal 30 agosto. La nuova riedizione contiene brani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione ai Monnow Valley Studios, insieme agli outtake dalla versione definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios in Cornovaglia.

Archiviate fino ad oggi e recentemente mixate da Noel Gallagher, le registrazioni effettuate presso lo studio Monnow Valley e gli outtake dalla versione definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios (tra cui l’epica “Columbia (Sawmills Outtake)”, pubblicata di recente) fanno chiarezza sul processo che ha portato alla realizzazione di “Definitely Maybe”. Rivisitando l’archivio a 30 anni di distanza, questi brani raccontano la storia della difficile creazione di uno degli album più importanti di tutti i tempi, dimostrando anche l’incredibile fiducia in loro stessi che ha caratterizzato i primi anni di carriera degli Oasis.

Le edizioni deluxe per il 30° anniversario di “Definitely Maybe” La raccolta contiene anche una nuova cover originale realizzato dall’art designer Brian Cannon per Microdot e dal fotografo Michael Spencer Jones, oltre a nuove note di copertina del boss della Creation Records Alan McGee e del giornalista Hamish MacBain. L’album include anche una versione demo inedita di “Sad Song”. Originariamente pubblicata come bonus track sull’LP, questa è una versione alternativa con la voce di Liam Gallagher.

“Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)” sarà disponibile nei formati Deluxe 4LP e Deluxe 2CD in edizione limitata, oltre ai vinili colorati esclusivi “Up In The Sky” in edizione limitata 2LP colore marmo blu e bianco ispirato al testo “Learning to fly” e “Digsy’s Dinner” in edizione limitata 2LP colore marmo rosa e bianco ispirato al testo “Strawberries and cream”. Tutti i formati includono la versione rimasterizzata dell’album di 10 anni fa.



https://oasisinet.com/

https://www.facebook.com/OasisOfficial