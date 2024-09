The Hard Quartet è il nuovo gruppo composto da Stephen Malkmus dei Pavement che si è unito a Matt Sweeney, Jim White ed Emmett Kelly. Il nuovo super gruppo ha annunciato il suo album di debutto omonimo, che uscirà il 4 ottobre tramite la Matador records. La band ha prodotto da solo l’album facendosi coadiuvare da Daniel Schlett che ha anche mixato l’album con Emmett Kelly il quale ha lavorato con artisti come Bonnie “Prince” Billy, Ty Segall, Rob Mazurek e molti altri.

“Questo non è un progetto, è una band”, ha detto Malkmus. “Siamo tutti eccitati”. Il cantautore chitarrista e cantante noto per il suo lavoro con i Pavement, i Jicks, i Silver Jews, gli Straw Dogs e come solista; ha accettato la proposta da Matt Sweeney, che ha suonato nell’album Traditional Techniques di Malkmus del 2020, nei primi giorni della pandemia, e avevano scritto quasi un album di canzoni nella prima settimana di lavoro insieme. Sweeney è un cantautore, chitarrista, cantante e produttore noto per il suo lavoro con Chavez, Superwolf, la musica composta per Red Dead Redemption 2 e il suo lavoro alla chitarra in compagnia di moltissimi artisti, dai Guided by Voices e Cat Power a Johnny Cash e Adele.

Mentre Jim White è il batterista e autore noto per il lavoro con i Dirty Three, Xylouris White e con artisti del calibro di PJ Harvey, Smog e Venom P. Stinger.

Gli Hard Quartet si presentano con i singoli “Earth Hater” e “Rio’s Song” con alla voce Sweeney per un video che rende omaggio a “Waitin’ on a Friend” dei Rolling Stones. Girato su videocassetta a bassa risoluzione, il video utilizza lo stesso portico dell’East Village che gli Stones hanno usato nel video (anche la location per Physical Graffiti dei Led Zeppelin), così come l’iconico bar The International Bar. Hanno anche ricreato alcune delle riprese più strane del video originale.



https://www.facebook.com/thehardquartet

https://www.instagram.com/thehardquartet