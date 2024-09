Dopo aver pubblicato nel 2022 il loro debut album “A Light for Attracting Attention” per poi bissare all’inizio del 2024 con l’album “Wall of Eyes” il gruppo The Smile, non altro che un side project dei Radiohead, annunciano un terzo lavoro dal titolo Cutouts, confermando la prolificità del gruppo che ricordiamo è composto da Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner. L’album uscirà il 4 ottobre tramite la label XL ma in effetti i brani sono stati già suonati dal vivo in recenti live e due tracce, “Don’t Get Me Started” e “The Slip”, sono state rilasciate precedentemente su un disco in vinile da 12 pollici. Come per i primi due album anche in Cutouts ci sono arrangiamenti per archi della London Contemporary Orchestra.

Di seguito potete ascoltare le tracce “Don’t Get Me Started“, “Foreign Spines” e “Zero Sum“. Tutto l’album è prodotto da Sam Petts-Davies ed è stato registrato ad Oxford e agli Abbey Road Studios.



https://www.thesmiletheband.com/

https://www.instagram.com/thesmiletheband

https://www.facebook.com/thesmiletheband

https://www.youtube.com/watch?v=o9i9J6IOEq0