Messi temporaneamente da parte gli Strokes Julian Casablancas torna con il progetto The Voidz, il gruppo annuncia il titolo e la data di uscita del loro terzo album in studio: Like All Before You, uscirà in digitale il 20 settembre tramite Cult con un’edizione in vinile prevista per il 18 ottobre.

Il gruppo ha lavorato al suo terzo album in studio con i produttori Ivan Wayman, Justin Raisen e Sadpony. L’ultimo album risale al 2018 dal titolo “Virtue”. Dopo Virtue Casablancas ha pubblicato un nuovo album con gli Strokes e il lungometraggio,The New Abnormal dell’aprile 2020, che è valso alla band un Grammy Award come miglior album rock.

In occasione del nuovo album, i Voidz si esibiranno all’Orpheum Theatre, a Los Angeles, il 16 ottobre, e all’Apollo Theatre, ad Harlem, New York, il 18 ottobre.



https://thevoidz.com/

https://www.instagram.com/thevoidz/

https://www.facebook.com/TheVoidzband