Tra i rapper italiani di talento che fa del suo stile un modo unico senza tradire la tradizione hip hop old school. lui è MadMan che nella dimensione live si esprime al massimo con potenza ed energia.

Con queste credenziali parte domani, dall’Hall di Padova il suo “LONEWOLF TOUR”: cinque appuntamenti speciali nei club delle principali città italiane in cui l’artista porterà sul palco i suoi più grandi successi e le tracce del suo ultimo album “LONEWOLF”, uscito per Tanta Roba Label/Island/Universal Music, disco che segna il grande ritorno di MadMan e in cui non potevano mancare amici e colleghi del calibro di thasup, Jake La Furia, Gemitaiz, Naska, Rik Rox & Mattaman. Il nuovo lavoro in studio è stato anticipato dal singolo “Plenilunio”, traccia in cui MadMan ci racconta un ritorno allo stato brado, una fusione totale con la materia, tra fango e acqua cristallina, pace e guerra, metafora di un costante scontro interiore. Un percorso di riscoperta e ricerca della solitudine, per riuscire a stare finalmente bene con se stessi, come un licantropo nel plenilunio che accetta la sua vera natura.

Una serie di appuntamenti in cui l’artista non sarà da solo: ad accompagnarlo sul palco al Teatro della Concordia a Venaria Reale (TO) (02 novembre) saranno presenti Gemitaiz e Blue Virus mentre al Fabrique a Milano (03 novembre) ci saranno Gemitaiz, Nitro, Vegas Jones, Naska, Massimo Pericolo e Il Pagante.

Il resto del tour lo vedrà in scena a: 07 novembre al Viper Theatre di Firenze e a Roma all’Atlantico il 19 novembre.



https://www.instagram.com/sickmadman/

Ph. credit ara Scanderbech