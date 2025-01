I Black Country, New Road tornano con una nuova, audace metamorfosi sonora. Il loro nuovo album, Forever Howlong, vedrà la luce il 4 aprile su etichetta Ninja Tune, segnando un nuovo capitolo nella loro continua evoluzione artistica.

Si tratta del primo lavoro in studio dal 2022, anno in cui la band ha conquistato pubblico e critica con Ants From Up There, un disco che ha raggiunto il #3 nella classifica UK, garantendo loro un secondo ingresso nella Top 5 in appena dodici mesi. Un successo che si aggiunge al debutto fulminante di For the First Time, candidato al Mercury Prize.

Dopo il trionfale Live at Bush Hall (2023), definito da The Guardian una “resurrezione magica”, la band si reinventa ancora una volta con Forever Howlong, un album che nasce da una tela bianca e si sviluppa in un nuovo straordinario equilibrio musicale.

Prodotto da James Ford (già al lavoro con Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur), il disco segna una svolta anche nella formazione della band, con Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw che si dividono le parti vocali e gran parte della scrittura. “Il fatto di avere tre voci femminili ha creato un filo conduttore per l’album“, racconta Ellery. “È un suono diverso da Ants From Up There, arricchito da una prospettiva nuova e da una sensibilità che si riflette anche nella musica stessa“.

Il primo assaggio di questo nuovo viaggio arriva oggi con Besties, traccia d’apertura dell’album e primo brano in studio con Georgia Ellery alla voce principale. Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Rianne White, regista premiata per il video di Lord dei Young Fathers, nota anche per i suoi lavori con Aurora, Kae Tempest e Lola Young.



La band di Cambridge dal 13 maggio farà un tour in USA di 9 tappe per poi proseguire con un corposo tour europeo di 27 tappe che avrà inizio a giugno da Barcellona per finire il 31 ottobre a Londra, passando per Milano il 25 ottobre ai Magazzini Generali.

