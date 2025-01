Nelle consuete sedi di Austin, in Texas, dal 7 al 15 marzo, ritorna il SXSW festival ovvero il South by Southwest. Probabilmente l’iniziative dedicata alla musica più completa che ci sia. Il famoso festival, che giunge alla sua 32 esima edizione, è la meta essenziale per i professionisti e prevede sessioni, spettacoli di musica e comicità, proiezioni di film e progetti televisivi, mostre di livello mondiale, opportunità di sviluppo professionale e networking, competitions tecnologiche, cerimonie di premiazione e molto altro. Da quest’anno raddoppia e vola a Londra con una prima edizione europea dal 2 al 7 giugno. Info qui https://sxswlondon.com/

Il festival che ha scoperto artiste del calibro di Billie Eilish. Dua Lipa. Chance the Rapper. Megan Thee Stallion ha una sezione musica dal vivo ricchissima con un programma con oltre 450 nuovi artisti ha annuncato, fino ad oggi, nomi proveniente da tutto il mondo come Sunflower Bean, Holy Fuck Jack’s Mannequin, NSQK, PSYCHIC FEVER, Sofía Reyes, Amantes Del Futuro, La Cendejas, st. Pedro, Andr, TRASH, Enno Cheng. Baths, Brennan Wedl, Brutus VIII, Dutch Interior, Frankie and the Witch Fingers, Grim Streaker, Madame Gandhi, MX LONELY, Nara’s Room, Peelander-Z, Sunflower Bean, Big Freedia, SWEET SPINE, Freak Slug, Master Peace, jasmine.4.t, Aiko, J’cuuzi, Mad Madmen, Sierra Spirit, il super gruppo Total Fucking Darkness (featuring members of Stars, Broken Social Scene, and Young Galaxy), Samara Cyn, Quiet Light, Madame Gandhi, Frankie and the Witch Fingers, Justin Morales, Gurriers, Ali, La Sécurité, Yasmin Williams, Shiho Yabuki, gli Immersion (Colin Newman of Wire & Malka Spigel of Minimal Compact), SUSS e tanti tanti altri.

Tra gli artisti italiani selezionati troviamo Her Skin, Francesca Bono, Altre di B e Glamorama da Bologna, Fudasca e i Weird Bloom da Roma, Daniela Pes da Sassari,



